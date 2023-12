Napoli, infortunio Lobotka: le condizioni preoccupano Mazzarri

Il Napoli dopo la sonora sconfitta contro la Roma dovrà affrontare il Monza con una squadra rimaneggiata: ci sono squalificati e infortunati e ora preoccupa anche Lobotka.

Gli azzurri dovranno provare a riprendere subito il cammino positivo in Serie A dopo gli utimi risultati che sono stati orrendi esattamente come le prestazioni messe in mostra.

Verso Napoli Monza: Lobotka verso il forfait

La partita contro la Roma è stata una sciagura totale per il risultato, per il morale e per le numerose defezioni che ne sono derivate. Contro il Monza mancheranno Politano e Osimhen per squalifica ma potrebbero essere assenti anche Lindstrom e Lobotka per infortunio, oltre che Natan.

Il Napoli è tornato ad allenarsi oggi a Castel Volturno e non arrivano buone notizie per il centrocampista slovacco, come annunciato dallo stesso cluba azzurro in una nota comparsa sul proprio sito ufficiale. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma il 29 dicembre allo ‘Stadio Maradona’ La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento ed esercitazioni finalizzate al possesso palla. Successivamente allenamento aerobico e chiusura con partitina a campo ridotto. Lindstrom ha svolto allenamento personalizzato in campo. Lavoro personalizzato in palestra per Lobotka.

Le condizioni dello slovacco ovviamente preoccupano Mazzarri che non avrà a disposizione il suo metronomo e dovrà affidarsi a Cajuste o Demme in cabina di regia.