Nuovo allenatore Napoli per il 2024: le quote hanno “svelato” chi sarà

La stagione del Napoli è stata deludente fino a questo momento e in casa azzurri si pensa già al futuro. Le quote “svelano” chi sarà il prossimo allenatore del Napoli.

Il Napoli sta vivendo una delle stagioni peggiori dell’era Aurelio De Laurentiis. Gli azzurri, dopo aver trionfato nella passata stagione e aver regalato “gioia infinita” al suo popolo, non sta riuscendo nemmeno ad avvicinarsi agli elevati standard imposti nella passata stagione. Dopo 17 giornate, infatti, gli azzurri sono fuori dalla zona Europa. Quello che inquieta, però, è proprio il confronto con la passata stagione. Il Napoli ha ben 17 punti in meno rispetto allo scorso anno.

La stagione che il Napoli si trova ad affrontare è molto complicata ed è il risultato di una pessima gestione fatta dalla vittoria dello scudetto in poi. Come ammesso dallo stesso De Laurentiis, l’errore principale è stato sostituire Luciano Spalletti con Rudi Garcìa. L’apporto del tecnico francese è stato praticamente nullo. Garcìa non è riuscito mai ad entrare in sintonia con la squadra e le dimostrazioni sono arrivate nel corso della stagione quando giocatori come Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen hanno platealmente criticato il tecnico al momento delle sostituzioni.

Un altro errore di cui si è marchiato il Napoli è certamente quello di non aver sostituito a dovere Kim MinJae, in assoluto il miglior difensore della Serie A nella passata stagione. Natan, nonostante abbia dimostrato buone doti fisiche è ancora troppo acerbo per essere il titolare nella linea difensiva della squadra campione d’Italia. In più occasioni, anche con Walter Mazzarri in panchina, al centrale brasiliano è stato preferito l’esperto Juan Jesus, che negli ultimi anni, però, ha giocato solo raramente non è mai stato il titolare degli azzurri.

Addio Mazzarri, svelato il prossimo allenatore del Napoli

Aurelio De Laurentiis ha provato a raddrizzare una stagione nata male esonerando Rudi Garcìa e richiamando Walter Mazzarri. L’apporto del tecnico toscano, però, non è stato così positivo come molti si aspettavano.

In casa Napoli, dunque, sembra quasi arrivato il momento di programmare la prossima stagione con la speranza che gli azzurri riescano quantomeno a centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Sisal, uno dei colossi italiani nel gioco d’azzardo, ha svelato attraverso le quote chi potrebbe essere il prossimo allenatore del Napoli.

Il favorito sembrerebbe essere Antonio Conte, che De Laurentiis ha già provato a convincere nel mese di novembre per sostituire Garcìa.

Alle spalle del tecnico salentino, poi, c’è Walter Mazzarri. Il tecnico di San Vincenzo è arrivato a Napoli in qualità di traghettatore, ma in caso di conclusione positiva della stagione non è impensabile che possa rimanere alla guida del Napoli.

Alle sue spalle c’è Francesco Farioli, che con il suo Nizza sta sorprendendo in Francia per qualità di gioco e risultati.

Più staccato, invece, Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano sta stupendo con il Bologna e già in estate ha rifiutato la panchina azzurra.

In classifica ci sono allenatori che al momento sembrano fuori portata per il Napoli come Zidane, Guardiola e Xabi Alonso. Secondo Sisal, anche Carlo Ancelotti è in lizza per la panchina azzurra, ma le probabilità di un suo ritorno sono pari all’arrivo di Guardiola.