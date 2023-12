Giocherà subito contro il Napoli, è stato acquistato per 55 milioni

Periodo sicuramente non semplice per il Napoli che dovrà anche affrontare un avversario in più nel corso delle prossime sfide: l’acquisto è ufficiale per 55 milioni.

Il Napoli si trova ad affrontare un periodo complicatissimo. Gli azzurri, dopo la sconfitta per 2-0 allo Stadio Olimpico contro la Roma, sono addirittura usciti dalla zona Europa. Una stagione, quella del Napoli, che non sta assolutamente rispettando le aspettative. Il Napoli, dopo aver vinto lo scudetto nella passata stagione, è scomparso. Gli azzurri non riescono più ad esprimersi ad alti livelli. Se inizialmente la colpa è ricaduta su Rudi Garcìa, che ha pagato con l’esonero dopo la sconfitta contro l’Empoli, con l’arrivo di Walter Mazzarri la situazione non è cambiata. Complice delle sfide proibitive, il Napoli di Mazzarri ha perso cinque partite in otto occasioni. Le uniche vittorie sono arrivate al debutto contro l’Atalanta a Bergamo e in casa contro il Cagliari e il Braga.

La vittoria contro i portoghesi, però, è stata fondamentale per approdare agli ottavi di finale di Champions League. Gli azzurri, dopo la straordinaria campagna europea della passata stagione, sono chiamati a dei buoni risultati anche quest’anno. Le prestazioni offerte quest’anno, però, non promettono nulla di buono. Il Napoli è riuscito a qualificarsi solo come secondo nel girone alle spalle del Real Madrid di uno straordinario Jude Bellingham. Mai come quest’anno era fondamentale qualificarsi come primi, perchè tutte le teste di serie hanno vinto il proprio girone. Il sorteggio che si è tenuto a Nyon lo scorso 18 dicembre ha regalato al Napoli un avversario a dir poco proibitivo. Gli azzurri il prossimo febbraio dovranno affrontare il Barcellona di Xavi.

Colpo Barcellona: affare da 55 milioni di euro

Anche la stagione del Barcellona, però, non è stata esaltante fino a questo momento. I blaugrana, infatti, sono solo quarti in classifica a ben 7 punti di distacco da Real Madrid e Girona che occupano la vetta a pari punti.

Xavi, tecnico del Barcellona, ha quindi bisogno di rinforzi dal mercato di gennaio per provare ad invertire una stagione complicata.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Fabrizio Romano, pare che alla corte di Xavi sia pronto ad arrivare Vitor Roque.

Si tratta di un attaccante brasiliano classe 2005. Roque si aggregherà al Barcellona dal prossimo gennaio per una base di 30 milioni di euro. L’Atletico Paranense, poi incasserà altri 26 milioni di euro di bonus e potrebbe incassare altri 5 milioni qualora Roque finisse nella top3 del Pallone d’Oro.

Vitor Roque arriverà in Catalogna nelle prossime 24 ore e sarà perfettamente arruolabile per gli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli.