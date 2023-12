Roma, il giudice punisce i tifosi per i cori contro Napoli: il provvedimento è ufficiale

Nuova sfida, solite polemiche. Altri cori contro Napoli in occasione del match con la Roma, con il giudice che ha sanzionato i tifosi giallorossi.

Roma-Napoli ha rappresentato alla perfezione la sfida prevista fra i due club nell’immaginario collettivo. Un incontro chiuso, maschio, con poche iniziative personali e molto molto fisico utilizzato dai protagonisti sul campo, decisa ovviamente dal classico episodio di consuetudine. Questa volta, più che la rete di Lorenzo Pellegrini, esso è stato il rosso diretto rimediato da Politano, causa condotta violenta per un fallo di reazione su Zalewski. Di lì a poco infatti, l’ago della bilancia è letteralmente scivolato in direzione Roma, portando al trionfo nella sfida i capitolini.

Oltre alle polemiche avute sul campo, a causa dei tanti scontri e dei tanti faccia a faccia fra staff e calciatori, nuove vicissitudini sono nate però in seguito alla sfida tra giallorossi ed azzurri. Ufficiale infatti il provvedimento in direzione dei tifosi di casa, rei di aver innalzato ancora una volta cori beceri nei confronti della città partenopea. Di seguito la decisione.

Roma-Napoli, multa ai giallorossi per cori offensivi

Come di consueto, il giorno successivo al termine della giornata di campionato è arrivato il comunicato da parte della Lega Serie A in merito alle decisioni e alle sanzioni espresse dal Giudice Sportivo. Quest’ultimo, in occasione del 17° turno, ha avuto il suo ben da fare soprattutto in merito a Roma-Napoli, dove le “punizioni” non sono arrivate solo per chi ha messo piede sul rettangolo verde.

Dal comunicato si evince infatti di una multa da 5 mila euro inflitta alla Roma a causa di quanto fatti dai sostenitori giallorossi, che al 26° minuto del match hanno intonato gli ormai beceri e consueti cori discriminatori nei confronti della città di Napoli. Ennesima polemica ed ennesima sanzione, dunque, per i supporter avversari, a causa di un fenomeno divenuto tristemente normalità all’interno degli stadi italiani.

Non sono finite però qui le note in merito alla sfida dell’Olimpico. Entra infatti in diffida, in casa Roma, Bryan Cristante, con El Shaarawy, Belotti e Zalewski alle prese con la propria prima ammonizione. Seconda per Azmoun e Mourinho, terza per Kristensen ed addirittura ottava per Paredes, con il Napoli che di certo non se la passa meglio. Concluso il 2023, infatti, per Politano ed Osimhen, con il primo squalificato due turni a causa della reazione avuta nei confronti di Zalewski. Una sola giornata, invece, per il bomber, che tornerà però in campo direttamente a gennaio inoltrato (se non febbraio) causa Coppa d’Africa.