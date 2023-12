“Non si farà”, annuncio sorprendete sulla Supercoppa Italia

Ancora drama inerente alla Supercoppa Italia, a cui Napoli parteciperà da Campione d’Italia. I nuovi aggiornamenti.

Sarà una vigilia indigesta, questa, per tutti i tifosi del Napoli, ancora scossi dall’incredibile risultato maturato all’Olimpico di Roma contro i giallorossi. Degli azzurri senza mordente e mai pericolosi nell’arco dei novanta minuti hanno infatti patito le reti di Pellegrini e Lukaku, che ha si fatto male ai supporter ma mai quanto l’improvviso sgretolamento della squadra. La frustrazione mostrata da Politano e Osimhen in occasione delle due espulsioni ha infatti funto da vero e proprio colpo al cuore per il Napoli, trafitto anche dai problemi fisici rimediati da Natan e Lobotka. Una situazione da film horror, cui trama dovrà ben presto essere dimenticata dagli uomini di Mazzarri.

Il tutto, in vista dell’ultimo impegno del 2023 contro il Monza nonché per le prime uscite di gennaio, con il mese d’apertura del 2024 che vedrà proprio il Napoli volare in Arabia Saudita per giocare la Supercoppa Italia. Proprio in merito a tale competizione, ampiamente discussa nelle ultime settimane, sono quindi arrivati nuovi e sorprendenti aggiornamenti.

Supercoppa, nuovi aggiornamenti sulla competizione

Non accenna a diminuire l’alone di mistero attorno alla Supercoppa italiana 2024. L’edizione ha infatti affrontato numerose polemiche e proteste nel corso degli ultimi mesi, fra rifiuti da parte dei presidenti di giocare i quel di Riyhad nonché fra date ufficiali in costante fase di slittamento. Il tutto, anche a causa del nuovo format progettato dalla Lega Serie A, che ha aperto al competizione anche alla seconda in classifica dello scorso campionato nonché alla finalista perdente dell’ultima Coppa Italia, rendendo difatti il torneo basato su di una final four.

Organizzare una trasferta araba per 4 squadre è però più difficile che programmare la già collaudata esterna a 2, ed ecco dunque nascere i primi problemi. Questi ultimi, come riportato da Tuttosport, potrebbero addirittura portare ad un clamoroso dietrofront della Lega. Il tutto, a causa di una particolare clausola pattuita con le compagini di Serie A, che possono decidere di tornare al format a “gara secca” in caso di volontà da parte della maggioranza.

Volontà che potrebbe quindi nascere proprio in seguito alle difficoltà avute per organizzare l’edizione 2024 della Supercoppa Italia nonché dai già risaputi piani UEFA, che promettono di regalare più partite europee grazie al nuovo format previsto per Champions League, Europa League e Conference League. Una situazione quindi paradossale, con le final four di Supercoppa che potrebbero salutare il pubblico dopo appena un anno di esistenza.