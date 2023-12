Mercato Napoli, il Torino ‘prenota’ l’obiettivo azzurro: partenopei spiazzati

Ennesimo smacco di mercato pronto ad essere subito dal Napoli. Il Torino avrebbe infatti già ‘prenotato’ l’obiettivo azzurro nelle ultime ore.

Accantonando per un attimo le becere prestazioni messe fin qui in atto dal Napoli, si torna a pensare al calciomercato invernale, nella quale gli azzurri saranno certamente implicati in numerose manovre. Dopo aver ceduto Eljif Elmas al Lipsia infatti, sia Aurelio De Laurentiis che Mauro Meluso hanno più volte confermato di essere pronti a mettere a segno ben 4 colpi in entrata, precisamente ricoprenti i ruoli di terzino destro, difensore centrale e centrocampista. Dichiarazioni, queste, molto forti, in grado di aprire numerosi scenari di mercato all’ombra del Vesuvio. Le ultime news narrano però di guerra persa in partenza per il Napoli, con il Torino ed anche il Monza pronte a mettere le mani sull’obiettivo partenopeo.

Napoli su Katseris, Torino e Monza si contendono il profilo

Uno dei ruoli maggiormente al centro dell’attenzione in casa Napoli è senz’altro quello di terzino destro. La riserva di capitan Di Lorenzo, Alessandro Zanoli, è infatti nuovamente in procinto di essere ceduta in prestito dal club azzurro, con Meluso e Micheli di nuovo a lavoro per garantirne un sostituto alla squadra. Sostituto che per molti sembrava corrispondere ad uno fra Pasquale Mazzocchi e Davide Faraoni, con i partenopei giunti però d’improvviso sulle tracce di Panos Katseris.

Classe 2001 in forza al Catanzaro, il greco ha continuato a mettersi in mostra in Serie B così come fatto in Serie C, dispensando 2 fondamentali assist in cadetteria e divenendo uno dei giovani profili più ambiti d’Italia. Udinese, Parma, Bologna ed addirittura Napoli i club su di lui, spinti dal valore di mercato di circa 2 milioni nonché dalla duttilità del profilo, di nascita esterno sinistro ma in grado di ricoprire anche il ruolo di terzino destro. Voci inerenti a Katseris in orbita azzurra avevano dunque cominciato a circolare qualche giorno fa, con l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio abile però a spegnere l’entusiasmo partenopeo.

Quest’ultimo ha infatti parlato di Monza come club più interessato nonché in vantaggio nella corsa per il greco, esponendo anche un fattore in grado di innalzare le quote del Torino. Dopo l’affare Bayeye nell’estate 2022 infatti, granata e Catanzaro sarebbero rimasti in ottimi rapporti, anche a causa della presenza nell’organico pugliese di Massimo Bava, storico dirigente torinese. Tutto lascia dunque pensare ad una possibile corsia preferenziale per Cairo nella lotta per Katseris, in grado dunque di sbaragliare la concorrenza del Napoli e delle altre compagini.