Del Genio furioso contro l’azzurro: “Chieda scusa, è tutta colpa sua”

Ancora polemiche post Roma-Napoli, questa volta inerenti ad un particolare calciatore azzurro. L’appello duro e diretto di Del Genio.

Non verrà dimenticata tanto facilmente l’amara serata vissuta dal Napoli in quel di Roma. La sconfitta contro i giallorossi ha infatti messo nuovamente in luce le tante lacune di un comparto azzurro stanco e frustrato, incappato in reazioni ed infortuni costati difatti la partita dell’Olimpico. In particolare, proprio in merito ad una situazione simile è giunto l’appello da parte di Paolo Del Genio. Un furioso giornalista si è infatti scagliato in direzione di un determinato calciatore partenopeo, accusato di essere il fautore numero uno della sconfitta in Capitale.

Del Genio contro Politano, le parole

Ha condotto una partita sterile e poco prolifica il Napoli di Walter Mazzarri in quel di Roma, ma è innegabile come la sfida sia cambiata in seguito all’espulsione di Matteo Politano. L’attaccante azzurro ha infatti reagito con un calcetto all’ennesima trattenuta ad opera di Zalewski, valso il cartellino rosso e costato, difatti, anche la sconfitta ai propri compagni. Un gesto seguito dopo poco dalla rete del vantaggio capitolino siglata da Pellegrini nonché dall’espulsione anche ai danni di Osimhen, che ha poi portato la Roma a siglare il 2-0 allo scadere.

Per tale gesto, dunque, Politano non è stato affatto perdonato dal giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Radio KissKiss Napoli. “Politano? Il mio voto è 2. Sento gente parlare di contatto leggero, ma non si può colpire l’avversario. Il 70% della sconfitta è colpa sua, mi aspetto delle scuse“, la dura e diretta sentenza di Del Genio.