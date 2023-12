Non accenna a diminuire il momento negativo in casa Napoli, dove il dato sui due azzurri inquieta e non poco mister Walter Mazzarri.

Roma-Napoli si è rivelata essere una vera e propria mattanza per il club azzurro, che in soli 90 minuti, oltre alla partita, è riuscito a perdere addirittura 4 giocatori. Infortunio alla spalla infatti per Natan, rimediato sul finale in seguito ad una brutta caduta ed arrivato qualche minuto dopo il forfait di Lobotka. Problema alle costole per lo slovacco, con entrambi i casi che verranno valutati giorno dopo giorno. Ufficiale e risaputo, invece, il provvedimento disciplinare per Politano ed Osimhen. L’espulsione rimediata dai due ha infatti chiuso anzitempo il 2023 di entrambi gli attaccanti. Ora però, Mazzarri è chiamato incredibilmente a preoccuparsi anche d’innanzi al particolare dato su altri due azzurri, che rischia di far saltare nuove pedine nell’organico partenopeo.

Cajuste e Mario Rui diffidati, Mazzarri trema

La partita dei cartellini quella fra Roma e Napoli, in cui l’arbitro Colombo ha spesso avuto modo di metter mano al taschino. Due espulsioni ma soprattutto tante ammonizioni nel corso della gara, fra cui quelle rimediate da Mario Rui e Cajuste. Il portoghese ha visto infatti il direttore di gara sbandierare il cartellino giallo nei suoi confronti già nella prima frazione, con la punizione per lo svedese arrivata invece sul finire dell’incontro.

Una notizia tutt’altro che positiva per Mazzarri, dato che entrambi i calciatori sono entrati in diffida. Un ulteriore passo falso potrebbe infatti rappresentare una vera e propria mazzata per il Napoli, che perderebbe entrambi i profili per squalifica. In caso ciò dovesse accadere già nel corso della partita contro il Monza, prevista al Maradona venerdì 29 dicembre, i partenopei si affaccerebbero al primo appuntamento del 2024 con un organico ricco di assenti.

Un eventuale squalifica di Mario Rui, unita all’infortunio di Natan ancora da valutare, renderebbe infatti nuovamente vacante il posto di terzino sinistro in casa Napoli, dove Mazzarri sarebbe nuovamente chiamato ad adattare Juan Jesus. Come non citare quindi i problemi che accuserebbe il centrocampo in caso di sanzione per Cajuste. Con Elmas venduto, Lobotka ai box ed Anguissa impegnato in Coppa d’Africa, un’eventuale squalifica dello svedese lascerebbe il reparto di mezzo partenopeo in balia dei soli Demme, Gaetano e Zielinski. Insomma, uno scenario catastrofico ed alquanto negativo, sulla quale Mazzarri dovrà fare molta attenzione. Prima di Napoli-Monza infatti, sarà doveroso istruire Mario Rui e Cajuste sul da farsi, dato che l’attuale compagine azzurra di certo non necessita la perdita di altri soldati in una guerra già povera di risultati.