Ristrutturazione dello Stadio: splendida notizia per Napoli e i napoletani

La questione stadio e infrastrutture sportive a Napoli è sempre di vitale importanza: ecco come sarà il nuovo stadio, sono iniziati i lavori.

Da tempo si sente parlare di ristrutturazione, di lavori, di fondi da stanziare o di quelli già stanziati dalla Regione Campania e mai utilizzati realmente per iniziare questo tipo di lavori. Ma Napoli è stata scelta come “Capitale Europea dello Sport nel 2026” e per questo motivo ora è tempo di iniziare a posare le prime pietre nelle nuove costruzioni o iniziare i lavori di ristrutturazione.

Il futuro degli stadi a Napoli si inizia a scrivere ora, perché i fondi ci sono e sarà fondamentale completare le opere di ristrutturazione in tempi brevi.

“Lo Stadio più moderno della Campania”: iniziano subito i lavori

Lo Stadio Maradona è diventato ancora più iconico da qualche anno e pian piano sono iniziati lavori di miglioramento dell’impianto sportivo che ospita le prestazioni della squadra di calcio partenopea. E il futuro dello Stadio è sempre al centro di polemiche tra Comune, Regione e il presidente del club, Aurelio De Laurentiis che vorrebbe acquistarlo – ma a bassissimo costo – per ristrutturarlo e renderlo moderno e innovativo.

Ma a Napoli non c’è solo lo Stadio Maradona a giganteggiare al centro della città. In passato ci sono stati altri impianti che hanno fatto la storia della città e tra questi c’è sicuramente lo “Stadio Collana”, situato al Vomero e abbandonato per molti anni prima di riprendere vita.

Pochi giorni fa è iniziato l’intervento di demolizione di una delle due tribune dello “Stadio Collana”, nell’ambito dell’ampio restyling previsto per l’impianto sportivo vomerese. “Sono lavori impegnativi, 40 milioni di euro. Faremo il meglio possibile. Tecnologie moderne, risparmio energetico, impianti modernissimi“, ha spiegato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca all’atto del primo intervento di ristrutturazione.

E poi lo stesso presidente di Regione ha spiegato che al primo posto ci sarà la sicurezza e la comodità di tutti i cittadini che arriveranno allo Stadio Collana. “Prima di riconsegnarlo alle famiglie e ai bambini, bisogna mettere in sicurezza tutto e demolire quello che va demolito. Inoltre – spiega De Luca – daremo al quartiere anche un parcheggio interrato da 200 posti auto. Servirà per le famiglie che portano i bambini e le bambine a fare sport, ma servirà anche per i residenti“.

Infine De Luca fa una promessa ai cittadini napoletani che aspettano la riapertura del ‘Collana’: “Alla fine sarà l’impianto più moderno che abbiamo, a Napoli sicuramente, e per la Regione Campania. Sarà una cosa bellissima“.