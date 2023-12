Stoccata a De Laurentiis dalla Spagna: c’entra la Superlega

Arrivano a sorpresa le dichiarazioni da parte del presidente de La Liga Tebas nei confronti di Aurelio De Laurentiis. C’entra la Superlega.

Il mondo del calcio è stato quest’oggi sconvolto da un’incredibile news senza precedenti. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha infatti definitivamente sciolto il monopolio FIFA-UEFA sulle competizioni di calcio internazionale in Europa. Ciò significa dunque che, le due principali enti sopracitate, non avranno più il controllo sulle manifestazioni private a tema del continente, permettendo così l’ideazione e lo svolgimento di tornei come la Superlega. Un avvenimento, questo, senza precedenti, cui hanno dunque susseguito le varie dichiarazioni e le varie prese di posizioni da parte dei più importanti uomini di calcio d’Europa. Fra questi, anche il presidente de La Liga Javier Tebas, intervenuto a sorpresa anche con dichiarazioni inerenti ad Aurelio De Laurentiis.

Tebas su De Laurentiis, le parole a sorpresa

Tante sono state le prese di posizione da parte dei principali esponenti del calcio europeo in seguito alle news citate poc’anzi sulla Superlega. I presidenti dei vari club hanno infatti cominciato ad esporsi nuovamente in prima linea sulla competizione, tra rifiuti d’accesso e parole di gioia. Anche il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, quindi, ha avuto modo di proferire parola su tale situazione, rivelandosi essere aperto al dialogo e alla trattativa.

L’attuale presidenze degli azzurri è stato però tirato in ballo anche da alcune dichiarazioni da parte di Javier Tebas. L’attuale numero uno de La Liga è infatti intervenuto in una conferenza stampa tenutasi il 21 dicembre per descrivere il proprio parere sulla Superlega. Tra le parole riportate quindi da Marca, possiamo notare una piccola frecciatina tirata proprio all’indirizzo di De Laurentiis. “Cosa ne penso della Superlega? Scommetto che da adesso in poi ci saranno oltre 100 cene fra i vari presidenti ma che non si arriverà ad una conclusione“, quanto detto da Tebas prima di nominare il proprietario della SSC Napoli.

“Le squadre che desiderano partecipare alla Superlega sono facilmente intuibili. L’unico che ha dichiarato di voler trattare è De Laurentiis, ma lui è uno che avrebbe da trattare anche su partite da 15 minuti“, le parole di Tebas. Dichiarazioni, queste, che hanno fatto molto scalpore, e che hanno nuovamente enfatizzato l’animo preciso e puntiglioso di ADL in termini di trattative. Quanto detto da Tebas, inoltre, fa evincere ai tifosi del Napoli che De Laurentiis sia seriamente intenzionato a prendere parte a tale progetto, come sospettato in seguito alle tante diatribe avute in passato con FIFA e UEFA. Si attendono dunque aggiornamenti.