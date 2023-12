Offerta dalla Serie A, c’è già la proposta: il Napoli apre alla cessione

Nuove voci di mercato giungono inerenti al Napoli. In particolare, potrebbe profilarsi una nuova cessione all’orizzonte per il club azzurro.

Ad una manciata di giorni dall’ufficiale inizio del calciomercato invernale 2024, in casa Napoli si comincia già a fare i conti con le possibili cessioni da affrontare a gennaio. Eljif Elmas appare infatti in uscita dopo ben 5 stagioni in azzurro, con l’accordo con il Lipsia che sembra ormai in procinto di portare all’annuncio ufficiale. Sempre più concretamente indirizzato verso un prestito al Genoa abbiamo invece Alessandro Zanoli, pronto a tornare il Liguria dopo la fortunata parentesi alla Sampdoria. Proprio il terzino potrebbe però sbloccare una terza cessione per il Napoli, con i partenopei che andrebbero ad alleggerire il danno della perdita con uno scambio alquanto sensato.

La Salernitana vuole Demme, ipotesi scambio con Mazzocchi

Due ulteriori temi caldi di mercato sviluppatisi all’ombra del Vesuvio sono senz’altro quelli inerenti al sostituto del partenze Zanoli nonché al caso Diego Demme. Temi che trovano quindi solide basi nello scenario proposto dall’odierna edizione del Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano infatti, la Salernitana avrebbe chiesto proprio il centrocampista tedesco al Napoli, cui risposta iniziale è stata quella dell’attesa.

Questo perché, come ribadisce lo stesso Corriere, vi sarebbe in ballo anche il profilo di Pasquale Mazzocchi, terzino destro dei granata fortemente desiderato da Walter Mazzarri. Molto probabile quindi che, una volta ufficializzato il passaggio di Zanoli al Genoa, Napoli e Salernitana si cimentino a pieno in un’operazione che vedrebbe uno scambio alla pari (o giù di lì) proprio fra Demme e Mazzocchi.