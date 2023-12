Napoli-Osimhen, non cambia la situazione: un ostacolo blocca la trattativa

Ancora stallo fra Osimhen e il Napoli in quanto a rinnovo contrattuale. Da Sky, ed in particolare da Massimo Ugolini, arrivano però aggiornamenti.

Tra le tante news di mercato fuori uscite negli ultimi giorni sul Napoli, ecco giungere nuovi aggiornamenti circa Victor Osimhen. Tra il bomber ed il Napoli vi sarebbe infatti ancora stallo nella situazione rinnovo contrattuale, con gli ultimi aggiornamenti rivelati però da Sky.

Osimhen-Napoli, gli ultimi aggiornamenti da Sky

Spuntano ancora novità sul fronte Napoli-Osimhen. Le due parti sono infatti ancora in aperto dialogo per quanto riguarda la situazione rinnovo, che fatica a sbloccarsi nonostante uno scenario già delineato. Contratto fino al 2026, con sostanziale aumento dello stipendio e clausola rescissoria quanto proposto dagli azzurri, con quest’ultimo dettaglio che funge appunto da blocco in trattativa.

Osimhen ed il suo procuratore Roberto Calenda vorrebbero infatti diminuire le cifre della clausola da 140 a circa 100/120, per permettere a più club di poter valutare l’acquisto del bomber. Un ostacolo che ha contribuito allo stop dell’operazione che, secondo Massimo Ugolini di Sky, non sarebbe ancora stato superato, nonostante l’ennesimo incontro. Qualcosa potrebbe però cambiare a breve, dato che il Napoli è intenzionato a chiudere la trattativa quanto prima. Non sono infatti esclusi dietrofront azzurro nei prossimi giorni, dato che in società vige la paura di una mancata apertura al dialogo da parte di Calenda ad inverno inoltrato.