Napoli, occhio al suggerimento di mercato: il nome dal Brasile

Possibile nuovo nome di mercato in ottica Napoli. Ottimo consiglio per gli azzurri, con il calciatore protagonista di un illustre paragone.

L’anno nuovo è alle porte e Napoli, in questo periodo dell’anno, non è mai stata così al centro delle news di mercato. La sessione invernale si prospetta infatti scoppiettante per gli azzurri da ambo le parti, con le cessioni che ne stanno però facendo attualmente da padrone. Elmas è sempre più in direzione Lipsia, con la lista di possibili addii arricchita anche dai nomi di Demme, Zanoli e Zerbin. Nel frattempo però, ecco giungere all’ombra del Vesuvio i primi possibili nomi in entrata, tra cui anche un giovane profilo di centrocampo, protagonista in patria di un illustre paragone.

Idea dal Brasile, consigliato un profilo al Napoli

Con la finestra di calciomercato alle porte, il Napoli si prepara a divenirne protagonista assoluto sin dai primi giorni di gennaio, fra cessioni ed acquisti. Proprio a causa di ciò, diverse sono state le figure intervenute sul caso, come l’esperto di calcio sudamericano Sabino Durante. Quest’ultimo è stato infatti ascoltato dai radioascoltatori di Radio Marte, che hanno potuto godere di un interessante focus. Durante ha consigliato difatti un giovane calciatore brasiliano al Napoli, decantandone le lodi e riportando un illustre paragone sul talento carioca.

“Fossi nel Napoli prenderei Pablo Maia“, ha dichiarato l’esperto, prima di descriverlo in maniera più dettagliata. “Ha una buona struttura fisica per essere un giovane. Ha molta gamba ma sa usare bene anche i piedi, ricorda vagamente Thiago Motta. Come tutti i giovani provenienti dal Sud America avrebbe ovviamente bisogno di tempo per ambientarsi, ma fossi nel Napoli farei tale investimento. Mezze ali del genere, sia di qualità che di quantità, sono rare da trovare“, le parole finali di Durante. Dichiarazioni forti, che di certo fanno scalpore se pronunciate per un giovane talento del genere. Andiamo quindi a scoprire ancora meglio chi è Pablo Maia nonché il suo rendimento stagionale.

Napoli, chi è Pablo Maia

Consigliato al Napoli da Sabino Durante in persona, Pablo Maia è una mezzala classe 2002, attualmente in forza al San Paolo. Di nascita mediano, il brasiliano ha avuto modo di occupare in carriera tutti i ruoli della metà campo, concludendo l’anno solare 2023 con statistiche tutt’altro che consone a quelle di un centrocampista box-to-box. In complessive 58 partite fra campionato federale, campionato regionale e Coppa di Brasile infatti, Maia ha totalizzato la bellezza di 5 gol e 2 assist, dimostrando di esser bravo anche ad entrare a tabellino oltre che nel recupero palla e nell’impostazione dal basso. Caratteristiche che hanno quindi reso il classe 2002 un vero e proprio gioiellino per la lega carioca, dato che il cartellino del centrocampista è attualmente uno dei più alti della lega nel ruolo. Ad oggi, il valore di Maia si aggira attorno ai 12 milioni, ampiamente accessibili al Napoli che potrebbe così sfruttare l’assist fornito da Durante.