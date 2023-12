Mercato Napoli, il nuovo attaccante arriva dalla Serie A e costa 40 milioni

Spuntano le voci di interesse Napoli per l’attaccante, valutato ben 40 milioni dal club di Serie A. La situazione è molto intricata.

Dovrà cercare di mettersi quanto prima il passato alle spalle il Napoli di Walter Mazzarri, chiamato ad un super big match contro la Roma nel 17° turno di Serie A. Una giornata che vedrà dunque gli azzurri giungere all’Olimpico freschi dell’incredibile 0-4 incassato al Maradona contro il Frosinone, costato ai partenopei anche l’uscita agli ottavi di finale di Coppa Italia oltre che una sonora umiliazione. Ad onor del vero però, la competizione in questione si è rivelata essere alquanto ostica anche per l’Inter, sconfitta in rimonta dal Bologna dell’ex Thiago Motta. Sugli scudi, neanche a dirlo, Joshua Zirkzee, divenuto il vero nome di punta della nostra Serie A, in grado di attirare anche il Napoli. Le ultime.

Mercato Napoli, piace anche Zirkzee

L’exploit vissuto da Joshua Zirkzee dall’inizio dell’annata 23/24 ha raggiunto toni surreali per l’ex Bayern Monaco. La punta sembrava infatti aver smarrito se stesso dopo le sfortunate avventure in prestito fra cui al Parma, prima di passare al Bologna come vice-Arnautovic. Un ruolo, questo, capace di portare l’olandese a siglare sole 2 reti in 21 partite lo scorso anno, contrariamente a quanto successo nel corso di questa stagione. In Serie A infatti, Zirkzee ha già totalizzato 7 gol e 2 assist, innalzando a dismisura anche il proprio score in Coppa Italia.

Già protagonista di una rete nel turno preliminare, l’attaccante ha infatti sfornato due assist di pregevole fattura a Beukema e Ndoye nel corso di Inter-Bologna, contribuendo alla rimonta rossoblu nei tempi supplementari nonché al passaggio ai quarti proprio dei felsinei. E mentre Zirkzee continua ad incantare tramite le proprie giocate, ecco giungere le prime news di mercato per il calciatore, finito il lista obiettivi in Serie A così come in Premier League.

Secondo l’esperto di mercato Nico Schira infatti, l’olandese avrebbe catturato l’attenzione in particolar modo del Milan, della Juventus, del West Ham e dell’Aston Villa, ma soprattutto del Napoli. Le seguenti compagini, sempre secondo il giornalista, sarebbero quindi state attratte dalla clausola rescissoria di circa 40 milioni presente nel contratto di Zirkzee e valida per luglio 2024. Una vera e propria occasione di mercato, pronta ad essere colta dai club sopracitati. In particolar modo, dei partenopei ancora in stallo con Osimhen potrebbero pensare di puntare sull’olandese proprio come post-Osi, che possiede ampio mercato all’estero e a cifre ben maggiori di quelle richieste per acquistare Zirkzee. Vendere il nigeriano potrebbe dunque portare nelle casse del Napoli i soldi necessari per il grande colpo.