Il Napoli sonda l’ex Milan: scenario di mercato a sorpresa

Sorprendente indiscrezione di mercato circa il Napoli. Gli azzurri sarebbero infatti finiti d’improvviso su un profilo ex Milan in vista della sessione di gennaio.

Si parla ancora di mercato all’ombra del Vesuvio, dove il Napoli promette di rivoluzionare in parte la propria rosa in quel di gennaio. Gli azzurri sono infatti pronti a sistemare, tramite acquisti e cessioni, le ultime difficoltà vissute in stagione. Ecco quindi profilarsi l’imminente cessione di Elmas nonché la sistemazione in prestito dei vari Zanoli, Zerbin e Gaetano. Meluso e Micheli hanno dunque un carico di lavoro non indifferente da svolgere, alla quale potrebbe aggiungersi un colpo in entrata a sorpresa. Trattasi infatti di un ex Milan, apparso d’improvviso tra gli indici di gradimento partenopei.

Napoli, sondato Vranckx per il centrocampo

Continuano le ricerche di un centrocampista in casa Napoli, dove ad oggi il ruolo appare letteralmente allo sfascio. Ad un Zielinski in scadenza e ad un Demme sempre più ai margini del progetto, si è infatti aggiunta l’incredibile ed imminente cessione di Elmas al Lipsia, che ha reso difatti il reparto azzurro completamente decimato. Come non citare quindi il caso Anguisaa, che sarà assente per tutto il mese di gennaio causa Coppa d’Africa. Uno scenario che ha spinto quindi Meluso e Micheli a sondare diversi nomi per il centrocampo, con il preferito in casa Napoli apparso essere sin da subito Boubakary Soumaré, con la strada verso il francese apparsa sin da subito complicata.

L’ex Lille è infatti il preferito della società partenopea, ma attualmente il calciatore di proprietà del Leicester è in prestito al Siviglia. Tale dettaglio ha reso dunque molto intricata tale operazione di mercato, spingendo il Napoli a gettare le prime basi per l’ex Milan Aster Vranckx. Secondo Il Mattino infatti, il centrocampista classe 2002 sarebbe entrato da poco a far parte della lista dei desideri azzurra, a causa del rendimento in crescita delle ultime settimane.

Tornato al Wolfsburg dopo la parentesi al Milan, cui poco spazio gli è stato concesso nonostante sprazzi di talento mostrati sul campo, Vranckx si è ripreso il posto da titolare dopo la fatica iniziale. Per il belga infatti, le presenze complessive fra Bundesliga e DFB Pokal sono ben 14, con il centrocampista che ha visto la propria valutazione di mercato tornare a sforare la vetta dei 10 milioni. Verosimilmente però, il colpo potrebbe essere messo a segno dal Napoli seguendo la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre si attendono nuovi aggiornamenti su tale ed improvviso scenario di mercato.