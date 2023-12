Elmas-Lipsia, valutazioni in corso per il Napoli: le ultime

Arrivano nuovi aggiornamenti fronte Elmas-Lipsia. Secondo l’esperto infatti, sono in corso le ultime valutazioni da parte del Napoli.

L’approdo di Eljif Elmas all’RB Lipsia appare ormai questione di giorni. All’ombra del Vesuvio c’è quindi molto rammarico per una cessione ritenuta da molti come evitabile ma in procinto di essere ufficializzata. Il definitivo affondo da parte del club tedesco non è però ancora arrivato nonostante un flirt che va ormai avanti da giorni, con Gianluca Di Marzio che ha dunque aggiornato i supporter del Napoli sulla situazione.

Elmas-Lipsia, il Napoli prende tempo

Non è ancora arrivata l’ufficialità in merito alla cessione di Eljif Elmas da parte del Napoli, nonostante i principali forum di mercato diano ormai come ben saldo l’accordo fra club e calciatore. Questo perché, a prendere tempo nelle ultime ore, vi sarebbe stata proprio la società azzurra, come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

Secondo quest’ultimo infatti, la trattativa resta ben avviata ed in procinto di chiudersi in tempi brevi, ma sono in corso alcune valutazioni in casa Napoli. Gli azzurri non sarebbero infatti pienamente convinti dei 25 milioni offerti dal Lipsia, con la discussione che verte quindi su di un possibile rialzo. Nonostante tale intoppo però, la trattativa si farà, dato che entrambi i club sono apparsi intenzionati a raggiungere l’accordo finale.