Blitz a Castel Volturno, faccia a faccia tra De Laurentiis e la squadra: cosa hanno risposto i senatori

Incredibile scenario in quel di Castel Volturno post Napoli-Frosinone. Il blitz di De Laurentiis nel centro sportivo documentato dal quotidiano.

Ha dell’incredibile quanto accaduto negli ultimi giorni in quel di Napoli, con gli azzurri nuovamente crollati all’interno delle mura del Maradona dopo il doppio successo in fila con Braga e Cagliari. Umiliazione pura, quindi, per i partenopei, sbattuti fuori a calci dalla Coppa Italia, nuovamente agli ottavi, da uno spensierato ed agguerrito Frosinone. Lo 0-4 incassato contro i ciociari ha portato ad ulteriori screzi fra squadra e pubblico nonché fra gli stessi membri dell’organico azzurro, come visto in seguito alle immagini di un Osimhen furioso con i compagni. Piove dunque sul bagnato in casa Napoli, se si pensa anche al blitz ad opera di Aurelio Del Laurentiis nel centro sportivo di Castel Volturno.

De Laurentiis furioso, il faccia a faccia documentato

L’odierna edizione de Il Mattino ci documenta quindi di tale irruzione improvvisa da parte di Aurelio De Laurentiis all’interno dell’SSCN Konami Training Center. Il tutto sarebbe avvenuto nel corso della seduta d’allenamento del 20 dicembre, in cui gli azzurri erano intenti a preparare l’imminente match dell’Olimpico contro la Roma. In particolare, un furioso presidente avrebbe chiesto di incontrare Walter Mazzarri, con la quale un lungo colloquio sarebbe stato intrattenuto. Con precisione, quindi, il patron avrebbe rinnovato la fiducia al tecnico, bacchettandolo però ovviamente in seguito alle ultime prestazioni. Niente più figuracce per il Napoli sarebbe il concetto espresso più volte da De Laurentiis nei confronti del proprio tecnico.

Solo incroci di sguardi, invece, con i giocatori, secondo quanto riportato da Il Mattino. Il presidente non avrebbe infatti intrattenuto discorsi con nessun tesserato della SSC Napoli, ne in occasione dell’arrivo dei citati al centro sportivo ne durante la vera e propria seduta d’allenamento. De Laurentiis sarebbe poi rimasto a bordo campo durante il corso di tutta la sessione al fianco di Meluso e di tutta la dirigenza, non proferendo però parola al contrario di quanto fatto con Garcia.

Lato squadra, infine, Il Mattino ci mette al corrente di un lungo confronto avvenuto in spogliatoio proprio tra i calciatori, con i senatori rei di essersi assunti le responsabilità di quanto accaduto nell’ultimo periodo. I vari Di Lorenzo, Mario Rui ed Osimhen si sono quindi schierati in prima linea con i compagni, assumendosi le colpe e spronando la restante parte del gruppo a fare meglio nelle prossime uscite. Staremo a vedere già da sabato 23 dicembre, in occasione di Roma-Napoli, se tale cura avrà fatto effetto.