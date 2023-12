Verso Roma Napoli, due recuperi fondamentali: Elmas ancora out

Il Napoli torna a lavorare in vista della sfida contro la Roma: da Castel Volturno arrivano buone notizie per Mazzarri.

La sconfitta subita ieri sera contro il Frosinone, lascia inevitabilmente molte scorie tra gli azzurri. L’eliminazione dalla Coppa Italia è pesante, ma la sconfitta per 4-0 fa piombare il Napoli e i suoi tifosi nello sconforto più totale.

Le scuse in diretta televisiva da parte di Walter Mazzarri nei confronti della tifoseria sono un messaggio e fa capire la gravità di quanto accaduto al Maradona.

Il Napoli, però, non può essere quello che negli ultimi 20′ si è fatto travolgere dal Frosinone e contro la Roma ci sarà la possibilità di rimediare, quantomeno in parte, a quello che è successo ieri sera.

Il Napoli è tornato ad allenarsi all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri devono preparare al meglio la sfida di sabato sera all’Olimpico contro la Roma di José Mourinho.

Da Castel Volturno arrivano buone notizie per Walter Mazzarri che ritrova due pedine fondamentali per il Napoli.

Di seguito il report allenamento comunicato dal Napoli attraverso il proprio sito ufficiale:

Dopo la gara di Coppa Italia contro il Frosinone, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma sabato all’Olimpico per la 17esima giornata di Serie A.

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall’inizio ieri hanno fatto lavoro di scarico in palestra.

Gli altri uomini dalla rosa, sul campo 2, hanno iniziato la seduta con attivazione e circuito di forza.

Poi il gruppo è passato sul campo 1 dove ha svolto lavoro tecnico tattico e serie di partitine a campo ridotto.

Anguissa e Zielinski hanno lavorato in gruppo. Olivera ha fatto allenamento personalizzato in palestra. Terapie per Elmas.