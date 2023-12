Statistica “maledetta” per il Napoli: è successo anche contro il Frosinone

Impietoso dato stagionale inerente al Napoli, venuto ulteriormente fuori in seguito alla sconfitta contro il Frosinone. La statistica appare surreale.

La sconfitta per 0-4 maturata dal Napoli contro il Frosinone ha ulteriormente destabilizzato l’ambiente azzurro, alle prese con l’ennesima batosta stagionale. Una debacle, questa, ben diversa dalle altre, in grado di privare i partenopei di un’ulteriore competizione in cui credere ma soprattutto di elevare ancora una volta una preoccupante statistica per il club che, a tutti gli effetti, è ancora Campione d’Italia in carica.

Napoli, continua la maledizione delle 3 vittorie

Sembrava poter rappresentare un semplice cruccio frutto della scellerata gestione Garcia, eppure Napoli ha continuato a patire la maledizione delle 3 vittorie. Gli azzurri non sono infatti mai riusciti a centrare 3 trionfi consecutivi in stagione, ed il che appare alquanto surreale per un club che sulla maglia porta con fierezza la coccarda dello Scudetto. Andando a fare un giro nei risultati stagionali degli azzurri, si può quindi notare l’incredibile pesantezza di un dato del genere:

Frosinone-Napoli 1-3 ;

; Napoli-Sassuolo 2-0 ;

; Napoli-Lazio 1-2;

Genoa-Napoli 2-2;

Braga-Napoli 1-2 ;

; Bologna-Napoli 0-0;

Napoli-Udinese 4-1 ;

; Lecce-Napoli 0-4 ;

; Napoli-Real Madrid 2-3;

Napoli-Fiorentina 1-3;

Verona-Napoli 1-3 ;

; Union Berlin-Napoli 0-1 ;

; Napoli-Milan 2-2 ;

Salernitana-Napoli 0-2 ;

; Napoli-Union Berlino 1-1;

Napoli-Empoli 0-1;

Atalanta-Napoli 1-2 ;

; Real Madrid-Napoli 4-2;

Napoli-Inter 0-3;

Juventus-Napoli 1-0;

Napoli-Braga 2-0 ;

; Napoli-Cagliari 2-1 ;

; Napoli-Frosinone 0-4.

Da tale schema è quindi possibile notare come il Napoli non sia mai riuscito a trionfare consecutivamente per 3 volte in stagione, fermandosi la maggior parte delle volte a 2 vittorie. L’occasione portata quindi dal trittico Braga-Cagliari-Frosinone appariva come d’oro d’innanzi a degli azzurri vogliosi di sfatare anche il tabù casalingo. Lo 0-4 contro i ciociari, invece, fra i tanti aspetti negativi ha nuovamente elevato la mancata costanza dei Campioni d’Italia.