Simeone, pochi minuti e pochi gol: lo vuole una big di Serie A

Il Napoli rischia di perdere pezzi a gennaio. Dopo l’addio quasi certo di Elmas, anche Simeone può salutare.

Una stagione sciagurata quella che sta vivendo il Napoli. Gli azzurri, infatti, a metà dicembre sono già fuori dai giochi sia in Serie A che in Coppa Italia. Dopo un inizio di stagione così, sembra impossibile che il Napoli possa ripetere l’ottimo cammino fatto lo scorso anno in Champions League.

Mazzarri ha l’obiettivo di centrare i primi quattro posti, ma il tecnico di San Vincenzo si aspetta una mano anche dal mercato di riparazione di gennaio. Il Napoli, però, invece che rinforzarsi, rischia di perdere pezzi.

Simeone via a gennaio? Un top club di Serie a sul Cholito

Con ogni probabilità, il Napoli a gennaio perderà Eljif Elmas. Il macedone, jolly nel Napoli di Spalletti, sembra destinato al RB Lipsia. I tedeschi hanno venduto Emil Forseberg al RB New York e puntano a Elmas per sostituirlo. Nelle ultime ore è sta presentata un’offerta da 25 milioni al Napoli, mentre Elmas sembra contento della destinazione.

Elmas, però, potrebbe non essere l’unico a lasciare Napoli. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, anche il Cholito Simeone è finito nel mirino di tante squadra.

In particolare, pare che il centravanti argentino abbia attirato le attenzioni della Fiorentina. I tifosi del Napoli si ricordano bene Simeone in maglia viola per quella tripletta nel 2018 che mise fine ai sogni scudetto del Napoli di Sarri.

La valutazione fatta dal Napoli è di 20 milioni di euro, troppo elevata per la viola, ma soprattutto il Napoli non si priverà mai del suo centravanti consapevole che a gennaio Victor Osimhen partirà per la Coppa d’Africa. Le speranze della Viola, dunque, devono essere rimandate alla prossima estate.