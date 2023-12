Roma Napoli, Mourinho ha un problema serio: non giocherà

Il Napoli affronterà la Roma sabato sera per provare a recuperare in Serie A. Mourinho arriva alla delicata sfida con un problema.

La sfida che attende il Napoli sabato sera è fondamentale per la corsa al quarto posto degli azzurri. Il Napoli, dopo la sconfitta bruttissima subita contro il Frosinone è chiamato per l’ennesima volta a rialzarsi in questa stagione.

L’impegno dato il momento del Napoli sembra proibitivo, ma anche la Roma non se la passa benissimo. I giallorossi arrivano dalla sconfitta esterna contro il Bologna di Thiago Motta e sono scivolati all’ottavo posto in classifica.

Problemi per Mourinho in vista di Roma-Napoli

Come detto, la situazione non è positiva neanche in casa Roma. I tifosi, però, supportano al 100% José Mourinho e credono fortemente che con il portoghese si possa raggiungere l’obiettivo stagionale, ovvero un piazzamento tra le prime quattro.

Il tecnico portoghese, però, arriva al match contro il Napoli con un problema serissimo. Secondo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport, a preoccupare José Mourinho sono le condizioni di Paulo Dybala. L’argentino è uscito per un problema all’adduttore contro la Fiorentina e ha saltato la trasferta di Bologna.

Il suo recupero procede spedito, e pare che Dybala stia bruciando le tappe. Contro il Napoli, però, non dovrebbe esserci. L’argentino vorrebbe anche provare a rientrare quantomeno dalla panchina, ma Mourinho, data l’importanza del giocatore, preferisce che recuperi al 100%. Per questo motivo il rientro di Dybala è previsto per il 30 dicembre contro la Juventus.

Oltre a Paulo Dybala, José Mourinho rischia di perdere anche un’altra pedina fondamentale in vista della sfida al Napoli. Gianluca Mancini, infatti, non si è allenato nella giornata di oggi. Il difensore è alle prese da tempo con la pubalgia e dopo aver stretto i denti nelle ultime settimane, pare che sia costretto ad alzare bandiera bianca contro il Napoli.

Al suo posto dovrebbe sacrificarsi Cristante, mentre a centrocampo verrebbe inserito il giovane Bove.