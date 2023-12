Roma – Napoli, l’arbitro sarà Colombo: ecco chi è al VAR

Dopo la sconfitta storica di ieri sera, il Napoli deve voltare pagina nel big match contro la Roma: diramata la sestina arbitrale completa.

Non saranno giorni facili quelli che accompagneranno il Napoli verso lo scontro diretto per il quarto posto contro la Roma. Ieri sera gli azzurri sono entrati nella storia dalla porta sbagliata. Era da ben 65 anni che il Napoli non subiva una goleada di queste dimensioni tra le mura amiche.

Il Napoli e i suoi tifosi sono stati traditi da chi in questi anni ha difeso con orgoglio la maglia azzurra. La prestazione da subentrato di Giovanni Di Lorenzo è lo specchio di una stagione maledetta, nata male e che sta proseguendo anche peggio.

Il calcio, però, ti dà sempre l’opportunità di riscattarti e gli azzurri dovranno entrare in campo con un altro piglio sabato sera allo Stadio Olimpico contro la Roma.

Roma – Napoli, diramata la sestina arbitrale completa

Quello che attende gli azzurri è uno scontro diretto a tutti gli effetti. I giallorossi, dopo la sconfitta contro il Bologna sono in ottava posizione a due lunghezze di distanza dal Napoli. La squadra di Mourinho, quindi, vuole tentare il sorpasso che sarebbe importante in termini di classifica.

La Lega Serie A ha annunciato chi dirigerà il delicato match dell’Olimpico. L’arbitro sarà Andrea Colombo, mentre al Var ci sarà Irrati.

Di seguito la sestina completa:

Arbitro: Colombo

Var: Irrati

AVar: Giua

Assistenti: Di Iorio, Tolfo

IV Uomo: La Penna