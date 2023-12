Offese per lui e la famiglia, gravissimo contro un calciatore del Napoli (FOTO)

Un gesto pessimo, che non può essere giustificato con l’amore per la propria squadra: offese gravissime a un calciatore del Napoli e alla sua famiglia.

Una sconfitta amara, pesantissima e inattesa quella colta dal Napoli che cade 0-4 con il Frosinone al Maradona agli Ottavi di Finale di Coppa Italia. Un K.O. duro da digerire e che lascerà degli strascichi interni anche nella squadra azzurra.

Polemica anche tra i tifosi, che si sono mortificati davanti un risultato così eclatante, per giunta in casa, contro una formazione neopromossa e comunque inferiore al Napoli. Eppure, come purtroppo spesso accade, prestazioni negative e sconfitte, vengono usate come pretesto per offendere i calciatori e le loro famiglie sui social. E questo ciò che è accaduto anche dopo Napoli-Frosinone, gara inguardabile da parte degli azzurri, che comunque un faro di luce l’aveva mostrato: quel Gianluca Gaetano, prodotto del settore giovanile partenopeo, che nel match con i ciociari ha vestito addirittura i gradi di capitano.

Offese a Gaetano e alla sua famiglia dopo Napoli Frosinone

Una bellissima storia di calcio, macchiata però da quanto accaduta poco dopo sui social. Infatti la moglie di Gianluca Gaetano, Maria Delle Cave, ha pubblicato nelle proprie Instagram stories uno screenshot contente il messaggio che avrebbe mandato una persona (nome e cognome sono chiaramente leggibili, ndr). Ebbene nel messaggio questo individuo offende in maniera gratuita, oltre che estremamente grave, sia Gianluca che l’intera famiglia Gaetano, arrivando addirittura ad augurarsi la morte della loro bellissima figlia.

Un gesto incomprensibile, quanto ingiustificabile, che merita indignazione e l’intervento della Polizia Postale. Perché, per quanto un risultato sportivo possa non piacere, c’è un confine che nessuno dovrebbe mai superare. Invece, purtroppo in questo caso, si è andati ben oltre.

L’intera redazione di SpazioNapoli.it esprime solidarietà a Gianluca Gaetano e alla sua famiglia.