Nuove accuse a De Laurentiis: i motivi della caduta del Napoli

Non si placano le accuse nei confronti di Aurelio De Laurentiis: indiziato numero uno per il tracollo del Napoli: svelati i motivi.

Il Napoli sta vivendo la stagione più complicata dell’era De Laurentiis. Il patron azzurro, dopo la vittoria dello scudetto, aveva rilanciato la sfida ponendosi l’obiettivo di instaurare un ciclo vincente. Ciclo vincente che però già in partenza ha perso due grandi attori protagonisti della straordinaria cavalcata azzurra. Luciano Spalletti ha lasciato il Napoli e con lui anche Cristiano Giuntoli che si è unito alla sua amata Juventus. Questi, ovviamente, non sono i migliori auspici per chi vuole continuare a vincere. In una piazza come Napoli, infatti, ci vuole tempo per vincere e nessuno ci è mai riuscito prima d’ora. Anche Diego Armando Maradona, il più grande di tutti i tempi, non ha vinto a Napoli sin da subito.

De Laurentiis, però, era convinto della forza della squadra e delle sue capacità. Ha provato a riformare un “Dream Team” dirigenziale, ma i risultati non sono scarsi, sono pessimi. I sostituti di Spalletti e Giuntoli non stanno lasciando o non hanno lasciato il segno. Meluso è in bilico e si pensa già ad un nuovo direttore sportivo in vista della prossima stagione. Rudi Garcìa, invece, è stato già esonerato da un mese. Una debacle incredibile che sembra impossibile se si pensa che il Napoli ha vinto lo scudetto con oltre 15 punti di vantaggio sulle inseguitrici solo pochi mesi fa.

In queste ore i tifosi sono in rivolta. La sconfitta di ieri sera per 4-0 contro il Frosinone ha aperto una spaccatura che appare insanabile in questo momento tra società e e tifosi. Secondo la tifoseria, infatti, il colpevole principale di questo tracollo è proprio il patron azzurro.

De Laurentiis è il vero colpevole del tracollo del Napoli

I tifosi non perdonano al presidente del Napoli la gestione della squadra dopo la vittoria dello scudetto. Secondo molti, infatti, Aurelio De Laurentiis ha peccato di presunzione, accentrando i poteri su di sé e ingaggiando figure non adatta dopo la vittoria di uno scudetto.

Antonio Giordano, noto giornalista, ha analizzato la situazione azzurra e ha individuato una nuova falla nella gestione De Laurentiis negli ultimi mesi. Giordano, in particolare, cita la situazione complicata di Piotr Zielinski circa il rinnovo con il Napoli. Questo non gli permette di giocare con estrema serenità e non è l’unico alle prese con i rinnovi in casa Napoli.

