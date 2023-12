Mauro attacca in diretta l’azzurro: “Quanto successo è gravissimo”

Una sconfitta clamorosa quella subita in questa sera dal Napoli. Massimo Mauro critica duramente un azzurro.

La peggior partita della stagione e probabilmente degli ultimi tre anni azzurri. Il Napoli, smantellato da Mazzarri nelle scelte dei titolari, si ritrova in balia del Frosinone che allo Stadio Maradona scrive di diritto il suo nome nella storia.

Gli azzurri, dopo che pensavano di aver già toccato il fondo, scoprono che il barile è ancora da raschiare. Una prestazione indegna della maglia che vestono e che porta lo scudetto cucito sul petto. Da domani, come detto da Mazzarri, bisogna cambiare registro. Fare peggio di così sembra difficile, ma il Napoli quest’anno sta dimostrando che al peggio non c’è mai limite.

Trovare aspetti postivi dopo una sconfitta così ampia è impossibile. Il crollo mentale dell’ultimo quarto d’ora non è ammissibile e non può trovare scusanti.

Massimo Mauro, nel corso del post partita, ha parlato ai microfoni di Mediaset. L’ex giocatore di Napoli e Juventus, ha criticato duramente Giacomo Raspadori.

Di seguito quanto evidenziato:

“Ci sono due aspetti che mi hanno colpito. Il primo è che giocatori che fin qui hanno giocato poco, non passavano la palla ai compagni, cercavamo di fare la cosa più importante perché si parlasse di loro

Faccio i nomi: Raspadori, se hai davanti quattro giocatori e non passi la palla, è brutto. Non devi andare contro la semplicità del gioco, bisogna vincere la partita. Mi ha sorpreso che sono entrati quattro big e hanno preso quattro gol.

Vedere un compagno e non dargliela è una cosa per me gravissima. Questo è un errore pesante per una squadra che deve recuperare”