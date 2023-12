“La peggiore serata da quando è al Napoli”, voti bassissimi: massacrato dai quotidiani

Tra le tante negatività portate da Napoli-Frosinone spunta quella inerente all’azzurro, massacrato completamente dai quotidiani odierni.

Napoli-Frosinone è destinata a rimanere attiva nelle menti dei supporter partenopei per molto tempo. Lo 0-4 ha infatti rappresentato senz’altro il picco più basso di una stagione fin qui tremenda, difatti mai riuscita a decollare. La squadra azzurra, rispetto alla cavalcata dello scorso anno, ha perso via via tutte le certezze racimolate, fra gioco, vittorie e rendimento. Di tale insieme di pilastri allo sbando fa quindi parte, a malincuore, anche capitan Giovanni Di Lorenzo, letteralmente massacrato dai quotidiani in seguito alla sua peggior partita con la maglia del Napoli.

Bocciatura totale per Di Lorenzo, il voto dei quotidiani

Paradossalmente, Napoli-Frosinone ha cambiato la propria essenza nel secondo tempo ed in seguito ai cambi adoperati da Mazzarri. Fra questi, figura quindi Giovanni Di Lorenzo, totalmente insufficiente ed in confusione più totale. Inserito in campo assieme a Zanoli per ovviare all’emergenza terzini, il capitano ha passato i suoi minuti di gara a zonzo per il campo, girovagando da destra a sinistra senza uno schema che apparisse logico.

Di Lorenzo è stato inoltre responsabile anche delle reti dello 0-2 e dello 0-3, nate appunto da un retropassaggio scellerato che ha portato alla rete di Caso nonché da un fallo su Cheddira in area di rigore, valso allo stesso attaccante marocchino la marcatura su penalty. Nella sua peggior serata da quando è a Napoli, quindi, Di Lorenzo ha totalizzato una fila di voti largamente insufficienti da parte dei quotidiani, con le pagelle del terzino destro che risultano essere le seguenti: