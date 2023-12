“Gol del Napoli valido”, scoppia il caso VAR: da non credere sui quotidiani

Nonostante l’ampio margine di scarto venuto fuori dalla sfida tra Napoli e Frosinone, non sono mancate le polemiche arbitrali. Le opinioni sul caso sono discordanti.

Per il terzo anno di fila, il Napoli ha dovuto salutare la Coppa Italia dopo un singolo match, uscendo agli ottavi in seguito ad una sonora batosta. Dopo il 2-5 contro la Fiorentina della stagione 21/22 e l’incredibile debacle ai rigori contro la Cremonese della scorsa annata, arriva forse il risultato più inatteso di sempre tra le mura del Maradona, che ha visto gli azzurri crollare per 0-4 sotto i colpi del Frosinone. Un match molto strano quello di Fuorigrotta, con i partenopei apparsi sin da subito scialbi e senza mordente ma in grado di resistere sullo 0-0 con in campo le seconde linee.

Paradossalmente infatti, l’arrembaggio Frosinone è partito in seguito all’ingresso in campo dei titolari, facendo quindi nascere ulteriori e corposi punti interrogativi in quel di Napoli. Questi ultimi non sono però gli unici fattori partoriti all’ombra del Vesuvio dove, nonostante la pesante sconfitta, c’è stato spazio anche per una polemica arbitrale non da poco.

Napoli-Frosinone, il presunto errore del VAR

Appare alquanto inutile parlare di errori arbitrali quando il tabellino recita 0-4 a fine incontro, eppure un focus sul VAR è doverosamente da aprire. Nel corso della prima frazione di gioco infatti, un retropassaggio sbagliato di Okoli ha mandato in porta Simeone, che dopo aver scartato un paio di elementi difensivi del Frosinone ha depositato in rete il pallone dell’1-0 Napoli. Tale gol è stato però annullato dopo una “on field review” da parte dell’arbitro, richiamato dalla sala VAR, a causa di un tocco di mano di Lindstrom a centrocampo.

Una decisione all’apparenza giusta, ma che ha fatto infuriare i tifosi azzurri. Questo perché l’irregolarità commessa dal danese avviene in un’azione da protocollo separata da quella che ha portato al gol del Napoli, dato che il Frosinone recupera inizialmente palla per poi perderla nuovamente nei pressi dell’area di rigore. Tutto questo ha difatti reso il braccio di Lindstrom una valutazione puramente da campo, che non avrebbe potuto patire un richiamo da parte della sala VAR. Per intenderci, gli arbitri avrebbero dovuto applicare il regolamento come già visto nel corso di Salernitana-Napoli. Al tempo fu un fuorigioco di Olivera a viziare la rete del vantaggio di Raspadori, non visto però dal guardalinee e non sanzionato dal VAR in quanto la Salernitana recuperò inizialmente il pallone prima di perderlo nuovamente.

Napoli-Frosinone, quotidiani discordanti sul VAR

Ebbene, alla luce di tale errore, tante sono state le polemiche, enfatizzate dalla visione diversa dell’accaduto da parte di tifosi ed appassionati. Discordanti sull’accaduto, infatti, anche la Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport, protagonisti di una discrepanza di voti mai affrontata prima.

Dalle edizioni odierne dei quotidiani si può infatti notare il 4 in pagella consegnato al VAR da parte del giornale rosa, che punisce i direttori di gara in quanto imprecisi nell’unica occasione in cui chiamati in gioco. Addirittura “senza voto” per il Corriere invece, non espressosi causa polemiche. Conclude quindi questo elenco surreale Tuttosport, che ha invece premiato con una sufficienza il VAR affibbiandogli un 6 in pagella ritenendo giusta la scelta di annullare la rete di Simeone.