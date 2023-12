Gli chiedono del mercato: Mazzarri spiazza tutti: “Sono per farli mandare via”

Dopo una sconfitta come quella di questa sera, il Napoli deve intervenire sul mercato: le parole di Mazzarri in conferenza stampa.

Il Napoli entra nella storia, ma dalla porta sbagliata. Dopo 65 anni, gli azzurri perdono in casa con uno scarto di 4 reti. Una prestazione indecente che deve portare a riflessioni importanti sul futuro di questo gruppo e di questa società. Una società che non è stata capace di confermare quanto di buono fatto lo scorso anno. Le scelte prese da maggio ad oggi sono completamente sbagliate e gli interpreti non hanno fatto altro che peggiorare la situazione.

Una Napoli che, questa sera, è stato tradito dai suoi simboli e dal suo capitano, ma che in questa stagione è stato tradito da una società che non ha saputo gestire la pressione di essere Campione d’Italia.

Mazzarri in conferenza: le parole sul mercato

Il Napoli, ora, deve voltare pagina. La stagione non è finita e gli azzurri, se vogliono garantirsi un futuro devono assolutamente centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Indubbiamente arriverà un aiuto dal mercato, nella speranza che gli errori estivi non vengano ripetuti anche a gennaio.

Nel corso della conferenza stampa post partita, Walter Mazzarri ha parlato anche di mercato e della situazione relativa a Eljif Elmas.

Di seguito le sue parole: