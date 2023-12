Cheddira torna al Napoli? L’agente svela tutto sul futuro

Walid Cheddira è stato protagonista nella vittoria contro il Napoli di ieri sera. L’agente esce allo scoperto sul futuro del marocchino.

Una debacle inconcepibile quella andata inscena ieri sera tra le mura dello Stadio Maradona. Il Napoli esce con le ossa disintegrate dalla Coppa Italia. Il risultato è un secco 4-0 in favore del Frosinone che ha ampiamente meritato il passaggio del turno.

Tra i protagonisti in casa gialloblu c’è anche un giocatore di proprietà del Napoli, Walid Cheddira, al debutto nella massima serie.

Walid Cheddira ha disputato un ottima partita mettendo in seria difficoltà la coppia di difensori formata da Ostigard e Natan. Al 91′, poi ha siglato anche il rigore del 3-0 che ha definitivamente chiuso la partita.

Nelle ultime ore, in seguito alla sua ottima prestazione, si è tornato a parlare di un suo possibile arrivo a Napoli in pianta stabile a partire dalla prossima stagione.

L’agente di Cheddira è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

Di seguito quanto evidenziato:

“Ieri sera è stata una grandissima soddisfazione. Battere i campioni d’Italia in casa è qualcosa che ricorderanno per sempre. Per quanto riguarda Walid, sono molto contento della sua ottima prestazione, al di là del gol segnato su rigore. Lui è un attaccante estremamente moderno e sta crescendo partita dopo partita. Anche ieri ha dato dimostrazione di essere un giocatore che dà tanto per la squadra, contribuendo alla manovra offensiva e in fase di realizzazione. Sta crescendo tanto anche grazie all’aiuto di mister Di Francesco. Il Frosinone sta dimostrando partita dopo partita di avere un’identità di gioco importante. Di Francesco ha dato loro una mentalità ben precisa: se vogliono arrivare alla salvezza, devono arrivarci con questo gioco qui e senza aver paura di nessuno. Questa è una squadra molto giovane, ma di grande qualità. Poi la strada è ancora lunga e difficile, ma possono essere una sorpresa giocando così e ottenendo risultati. Anche Walid ha una mentalità giorno dopo giorno. Lavora, cresce e non si pone limiti: siamo contenti del percorso che sta facendo”

Futuro al Napoli?

“Qualsiasi giocatore si augura di giocare al Maradona e di farlo con la maglia del Napoli. Walid sta lavorando per raggiungere la salvezza con il Frosinone, ma anche per farsi notare e per tornare a disposizione del Napoli. La famiglia De Laurentiis ha creduto in lui sin dal primo momento, quindi è giusto che faccia il possibile per mettersi nelle condizioni di ripagarli ed essere a disposizione per loro.

Cheddira a Napoli già a gennaio?

“Quest’anno Walid concluderà la stagione con la maglia del Frosinone, è giusto che continui e completi il suo percorso di crescita con Di Francesco”.