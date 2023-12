Calciomercato Napoli, Zanoli verso il Genoa: chi sogna di avere Mazzarri sulla fascia destra

Si profila sempre più all’orizzonte la cessione in prestito di Alessandro Zanoli. Spunta quindi il sogno sulla destra di Mazzari per il suo Napoli.

Nonostante il suo minutaggio sia ampiamente cresciuto rispetto alla passata stagione in azzurro, Alessandro Zanoli continua ad avere in mente l’ipotesi cessione in prestito per gennaio. Al terzino destro non sono infatti bastati i 142 minuti giocati nonché la titolarità nella drammatica sfida fra Napoli e Frosinone per appagarsi, con il Genoa che continua a spingere sul profilo. Il ritorno di Zanoli in Liguria, questa volta sponda rossoblu, sembra quindi ormai una formalità, con Mazzarri che avrebbe già inquadrato il profilo perfetto su cui puntare.

Zanoli verso il Genoa, Mazzarri vuole Mazzocchi

A riportare di un ormai quasi certo passaggio di Zanoli al Genoa è stata l’odierna edizione del Corriere dello Sport, in grado di delineare alla perfezione lo scenario di mercato inerente al Napoli. Con il terzino in partenza infatti, Mazzarri avrebbe già individuato un profilo perfetto per sostituirlo, che risponde al nome di Pasquale Mazzocchi. L’attuale calciatore della Salernitana potrebbe infatti far molto comodo agli azzurri a partire da gennaio, con l’exploit avuto negli ultimi anni dal ragazzo di Barra che potrebbe senz’altro far rifiatare in qualche occasione in più capitan Di Lorenzo.

Da non sottovalutare, però, neanche l’ipotesi Faraoni, reo di aver perso il posto da titolare in quel di Verona causa acciacchi e prestazioni non all’altezza. Tutti fattori in grado di abbassare il prezzo del cartellino dell’ex inter, rientrato in ottica Napoli dopo le insistenti voci estive. Sempre il Corriere ci aggiorna quindi sul possibile piano dei partenopei. Con un Demme in uscita infatti, non è un caso che il centrocampista tedesco sia stato proposto proprio a Salernitana e Verona. Nonostante l’interesse dalla Germania per l’ex capitano del Lipsia, il Napoli potrebbe quindi imboccare una corsia preferenziale per i due club di Serie A, in modo da poter così agevolare anche le eventuali trattative per Mazzocchi e Faraoni.