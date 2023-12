Altra sentenza dopo la debacle con il Frosinone: via dal Napoli a fine stagione

Piove sul bagnato in casa Napoli, dove la sconfitta contro il Frosinone ha difatti sancito un altro addio. Le righe di quotidiano non lasciano dubbi.

Una Napoli sotto shock quella risvegliatasi questa mattina dopo gli eventi della sera scorsa. Per il terzo anno di fila infatti, gli azzurri sono fuori dalla Coppa Italia agli ottavi, ma è la modalità dell’uscita a fare più male. Dei partenopei inesistenti hanno giocato una partita difatti scialba e priva di emozioni fino al 70′, quando ad aprire le danze per il Frosinone ci ha pensato Barrenechea. Da lì, buio totale Napoli, in grado di incassare altre 3 reti e di concludere la sfida con un umiliante risultato di 0-4. I giudizi del giorno dopo non hanno quindi tardato ad arrivare, con una sentenza già sancita dal terreno di gioco del Maradona.

Mazzarri-Napoli, addio a giugno confermato

Voti impietosi e giudizi ancor di più. Questo quanto emerso dalle pagine dei quotidiani sportivi odierni, che hanno alquanto bastonato il Napoli dopo la prestazione del Maradona. Un Maradona tornato a vincere in Champions ed in Serie A, ma in grado di incassare tale batosta in Coppa Italia per la disperazione di mister Walter Mazzarri.

La Gazzetta dello Sport, in particolare, ha infatti dipinto il tecnico come solo nel corso della gara, in cui il toscano ha ripetutamente provato a sbracciarsi senza però ottenere risposta dai suoi. Sempre secondo il quotidiano rosa, quindi, per Mazzarri si è delineato ancor di più lo scenario di traghettatore, con lo 0-4 incassato che ha portato via ogni speranza di rinnovo dell’allenatore a fine stagione. All’ombra del Vesuvio, in sostanza, bisognerà soltanto trascinarsi con tutte le forze al mese di giugno.