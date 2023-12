Tuttosport bacchetta De Laurentiis: “Non ha visto molte partite”

Duro attacco nei confronti del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, da parte di Tuttosport: “Non ha visto molte partite”.

Il Napoli sta provando a rilanciarsi in classifica. La vittoria ottenuta sul Cagliari per 2-1 di venerdì scorso ha permesso al Napoli di risalire in quinta posizione con la zona Champions League che dista solo un punto ed è occupata dal Bologna di Thiago Motta. Gli azzurri, dopo l’arrivo di Walter Mazzarri sembrano essere tornati una “squadra pensante”. Le partite sotto la gestione Rudi Garcìa sono state veramente molto negative e i risultati si sono protratti anche dopo l’arrivo del tecnico toscano. Mazzarri, infatti, non ha avuto a disposizione una squadra in grado di tenere il campo per 90 minuti e questo contro avversari come Real Madrid, Inter e Juventus non te lo puoi permettere. Sono arrivate, dunque, tra sconfitte infila, che hanno oscurato quanto di buono fatto dagli azzurri in quelle uscite. Mazzarri, però, è riuscito comunque a portare a casa la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League battendo il Braga per 2-0.

I problemi azzurri, ovviamente non sono svaniti nel nulla. Il Napoli è ancora troppo permeabile difensivamente e lo si è visto anche contro il Cagliari in occasione del gol del momentaneo pareggio di Leonardo Pavoletti. Amir Rrahmani si è fatto saltare troppo facilmente da Luvumbo, mentre Juan Jesus è si è fatto anticipare da Pavoletti. Mazzarri, dunque, deve lavorare sulla fase difensiva, in attesa del mercato di gennaio che può portare rinforzi all’altezza del Napoli. Il tecnico, poi, potrà contare nuovamente su Natan che nella sua posizione ha dimostrato di essere a un buon livello. Il brasiliano nelle ultime uscite è stato spostato a sinistra per sopperire alle assenze di Mario Rui e Olivera.

Duro attacco di Tuttosport a Aurelio De Laurentiis

Walter Mazzarri, archiviata la questione Champions League, avrà tempo fino a febbraio per concentrarsi unicamente sulla Serie A e provare a rimontare sulle squadre davanti. Nella giornata di ieri, infatti, si è conclusa la prima parte di stagione europea.

Nel corso dei sorteggi per gli ottavi di finale di Champions League, che si sono tenuto a Nyon, il Napoli ha pescato il Barcellona di Xavi.

Anche il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, a margine dell’Assemblea di Lega, ha commentato il sorteggio capitato ai partenopei. Il patron si è detto contento di aver pescato il Barcellona perchè “una squadra vera“.

L’edizione odierna di Tuttosport, però, ha voluto criticare il presidente azzurro per le sue parole. Il Barcellona, infatti, sta facendo molta fatica in questa stagione. Il distacco dalla vetta è di ben 8 punti e in Champions League è passato come prima nel girone solo grazie alla differenza reti.

Tuttosport, quindi, ha affermato che il patron azzurro non deve aver visto molte partite del Barcellona per dire che è una squadra vera.