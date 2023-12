Supercoppa Italiana, richiesta diretta di De Laurentiis: “Altrimenti non mando il Napoli”

La questione Supercoppa tiene banco nonostante l’ufficialità sulle date. Aurelio De Laurentiis tuona contro la competizione.

L’attenzione del Napoli è rivolta tutta all’attesissima sfida di Coppa Italia di questa sera. Gli azzurri affronteranno il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Il Napoli ha già battuto i “Ciociari” al debutto in Serie A in questa stagione. La stagione azzurra, poi, non è proseguita al meglio. I campioni d’Italia hanno trovato diverse difficoltà in questa prima parte di stagione che sono poi culminate con l’esonero di Rudi Garcìa dopo la sconfitta casalinga per 1-0 contro l’Empoli. Walter Mazzarri, suo sostituto, sta provando ad invertire la rotta e pare che il suo impatto sia stato positivo sul gruppo azzurro. Mazzarri, però, ha dovuto far fronte ad un calendario particolarmente avverso e questo non ha permesso al Napoli di vedere trasformate in risultati utili le buone prestazioni.

Il Napoli, infatti, ha dovuto affrontare il Real Madrid, l’Inter e la Juventus. Nello stato psico-fisico in cui si trovava il Napoli era davvero impossibile per gli azzurri pensare razionalmente di poter vincere. Il Napoli, infatti, oltre ad una mancanza di gioco e di risultati, deve far fronte anche ad una scarsissima condizione fisica. L’operato di Rudi Garcìa e del suo staff è stato ampiamente insufficiente. Il Napoli, infatti, non riesce ad essere dominante per più di un tempo e questo ha comportato anche una scarsissima lucidità sotto porta che si è tramutata in gol molto facili, ma sbagliati come accaduto a Kvaratskhelia contro la Juventus.

Il 2023 sta per terminare, ma ad inizio anno nuovo il Napoli dovrà essere sicuramente una squadra diversa. Gli azzurri, inoltre, a gennaio si giocano il primo trofeo della stagione.

Caos Supercoppa: De Laurentiis tuona contro la competizione

Nella seconda metà di gennaio, il Napoli, in compagnia di Inter, Lazio e Fiorentina, volerà in Arabia Saudita per le final four di Supercoppa Italiana. La competizione, che quest’anno inaugura il format delle final four, però sta scatenando diverse polemiche.

Nella giornata di ieri sono state ufficializzate le date della competizione. Il Napoli giocherà contro la Fiorentina il 18 gennaio, mentre un’ipotetica finale il 22 gennaio.

Secondo quanto si apprende dal Corriere della Sera, pare che Aurelio De Laurentiis abbia tuonato contro la competizione nel corso dell’Assemblea di Lega che si è svolta ieri.

Il patron azzurro, infatti, era già contrario a volare in Arabia per partecipare alla competizione, ma da Riyad arrivano ulteriori notizie negative. Pare che le strutture di allenamento siano molto arretrate. Per questo motivo, il Napoli nella giornata di oggi ha mandato due emissari per alcuni sopralluoghi. Nel corso dell’Assemblea, De Laurentiis ha minacciato la mancata presenza alla competizione qualora le strutture e i campi di allenamento non siano adeguati.

Di seguito le sue parole: