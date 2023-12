Napoli-Frosinone, tre assenze tra gli azzurri: diramata la lista dei convocati

Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per il match di questa sera contro il Frosinone valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Prosegue il tour de force del Napoli. Anche questa sera gli azzurri scenderanno in campo per un’altra partita. Gli uomini di Walter Mazzarri affronteranno il Frosinone in un match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Un match ostico per gli azzurri alla luce di quanto fatto dai “Ciociari” in campionato fino a questo momento.

Napoli-Frosinone; i convocati di Mazzarri

Il Napoli dovrà affrontare l’ennesima sfida a distanza ravvicinata. Per questo motivo Mazzarri dovrebbe optare per un ampio turnover. Data l’emergenza a centrocampo, potrebbe esserci anche il debutto stagionale per Diego Demme.

A poche ore dal calcio d’inizio, il Napoli attraverso il proprio sito ufficiale ha diramato la lista dei convocati di Mazzarri per la sfida di questa sera.

Di seguito i convocati:

Contini, Gollini, Meret, Di Lorenzo, Zanoli, Juan Jesus, D’Avino, Natan, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui, Cajuste, Demme, Gaetano, Lindstrom, Lobotka, Russo, Politano, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, Zerbin, Osimhen.

Confermata, dunque, l’assenza di Elmas, Zielinski e Anguissa. Anche Olivera, che rientrerà nel 2024 è fuori dai convocati.