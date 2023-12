Napoli-Frosinone, maxi turnover per Mazzarri: possibile un esordio stagionale

Tempo di tornare in campo per il Napoli che questa sera sfiderà il Frosinone allo Stadio Maradona per gli ottavi di finale di Coppa Italia: le probabili formazioni.

Sono due le vittorie consecutive del Napoli di Mazzarri tra Champions League e campionato. Gli azzurri, dopo aver conquistato la qualificazione agli ottavi di finale di Champions, si sono rilanciati anche in campionato grazie alla vittoria contro il Cagliari.

Questa sera, il Napoli scenderà in campo in un’altra partita da dentro o fuori. Ad attendere gli azzurri ci sarà il Frosinone di Eusebio Di Francesco per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Napoli-Frosinone, le probabili formazioni

Il Napoli deve assolutamente passare il turno contro i “ciociari”. La Coppa Italia, infatti, è uno degli obiettivi rimasti a disposizione degli azzurri, dato che il campionato sembra ormai andato.

Walter Mazzarri sembra aver già scelto la formazione che scenderà in campo questa sera. Il tecnico toscano sembra opterà per un massiccio turnover. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli cambierà 9 giocatori su 11 rispetto alla sfida contro il Cagliari. Tra gli azzurri, inoltre ci sarà anche un debutto assoluto:

Napoli (4-3-3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Natan, Mario Rui; Cajuste, Demme, Gaetano; Lindstrom, Simeone, Raspadori. All. Mazzarri.