Mazzarri potrebbe essere riconfermato: una partita decisiva per il suo futuro

Walter Mazzarri sta facendo un buon lavoro da quando è arrivato, ma il suo contratto scade a giugno: novità sul futuro del tecnico.

L’arrivo di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli ha ridato speranza ad una piazza che in questa prima parte di stagione ha davvero fatto fatica. Rudi Garcìa non è stato capace di instaurare un rapporto con la squadra e con i tifosi. La magia che lo scorso anno ha permesso al Napoli di laurearsi campione si è esaurita ben prima del previsto.

Mazzarri, dunque, è stato chiamato per salvare una barca che sembrava incontrollabilmente andare alla deriva. Il lavoro per il tecnico di san Vincenzo è appena iniziato, ma arrivano segnali incoraggianti.

Futuro Mazzarri: c’è una novità

Quando Aurelio De Laurentiis ha dovuto scegliere il sostituto di Garcìa, la decisione è ricaduta su Walter Mazzarri che ha vinto il ballottaggio con Tudor perchè ha accettato solo 7 mesi di contratto. Il croato, invece, chiedeva almeno un biennale.

De Laurentiis è stato irremovibile. Il patron azzurro voleva un traghettatore per poi iniziare un nuovo ciclo la prossima estate. Il futuro di Walter Mazzarri, quindi, è lontano da Napoli, ma chissà che questa esperienza non possa portargli nuove avventura.

Il Corriere del Mezzogiorno, però, svela una novità riguardo il futuro del tecnico toscano. Secondo il quotidiano, infatti, Walter Mazzarri sarebbe tra i papabili allenatori in corsa per la panchina del Napoli nella prossima stagione. Tutto passa dagli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona. Se il Napoli dovesse riuscire ad approdare ai quarti di finale e quindi conquistare anche la qualificazione al prossimo Mondiale per Club, Mazzarri potrebbe davvero essere il tecnico azzurro anche nella prossima stagione.