Mazzarri chiede scusa ai tifosi e ammette: “Forse ho sbagliato in una cosa”

Il Napoli è eliminato dalla Coppa Italia. Una debacle clamorosa contro il Frosinone che si impone per 0-4. Le parole di Mazzarri nel post partita.

Il punto più basso della stagione azzurra. Quando anche una vittoria in Coppa Italia serviva come l’aria per provare a ridare certezze ad una squadra irriconoscibile, arriva l’eliminazione. Una sconfitta pesantissima che fa piombare il Napoli nello sconforto generale.

I tifosi sono giustamente delusissimi per quanto accaduto questa sera al Maradona. Le proteste e i fischi nel post partita sono più che giusti per una tifoseria che merita di più.

Un Napoli che si scioglie come neve al sole dopo la rete del vantaggio firmata da Giuseppe Caso. Gli azzurri vengono traditi dai propri leader, in primis Giovanni Di Lorenzo che regala la rete del 2-0 e poi commette un’ingenuità in occasione del rigore finale.

Walter Mazzarri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset nel post partita.

Di seguito quanto evidenziato:

“Si è fatto meglio quando c’erano i ragazzi che giocano meno. Voglio scusarmi con i tifosi che ci hanno aiutato fino alla fine. Domani rifletteremo tutti insieme. Ci sta prendere gol su corner dopo i cambi, ma non va bene concludere la partita così”.

Fischi meritati?

“Io ci credo sempre. Essere andati così allo sbaraglio dopo due errori non è ammissibile. Sembravamo una squadra che va per conto suo. Non va bene. Da domani ci guarderemo in faccia e si cambia registro.

Il Napoli non può fare a meno delle sue certezze?

“Arrivavamo da un periodo complesso. Ho sbagliato anche io che non mettendo i titolari ho forse dato l’impressione che la Coppa Italia non fosse importante. Fino al 2-0 ci poteva stare, ma finire così in casa no”.

Poca presenza in area?

“Hai ragione. Il Frosinone se la gioca e vola sull’entusiasmo. Abbiamo fatto bene nella prima parte e pensavo di vincerla con i cambi. Non siamo andati in area come facevamo di solito. Però potevamo andare anche in vantaggio e non abbiamo rischiato nulla. Demme ha fatto una bella partita. Chi giocava meno ha fatto bene, poi inconsciamente abbiamo pensato di averla già vinta. Me la spiego così perchè altrimenti non trovo spiegazioni”.

Cosa dirà domani ai ragazzi?

“Gli ho già detto qualcosa, domani sarò più dettagliato. La cosa che mi dispiace è che se non alleni mai non riesci mai a fargli vedere gli errori. Giocare ogni tre giorni e devi pensare solo a recuperare. Puoi lavorare solo cinque minuti”.