LIVE – Napoli-Frosinone, maxi turnover per Mazzarri: le formazioni ufficiali

Cresce l’attesa per la sfida di Coppa Italia contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Walter Mazzarri ha scelto la formazione titolare.

Il Napoli questa sera scende in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Gli azzurri affronteranno il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Il calcio d’inizio è fissato per le 21 e il match sarà diretto dall’arbitro Abisso.

Gli azzurri hanno già affrontato il Frosinone in questa stagione. Al debutto in Serie A, infatti, gli azzurri si sono imposti per 3-1 vincendo in rimonta. All’epoca, ovviamente, sedeva Rudi Garcìa sulla panchina azzurra. Da lì a poche settimane la stagione azzurra avrebbe preso una piega poco piacevole per i tifosi partenopei e per lo stesso tecnico francese. Garcìa, infatti, è stato poi esonerato dopo la sconfitta contro l’Empoli. Al suo posto è subentrato l’ex Walter Mazzarri che sta provando a riportare questa squadra dove gli compete.

Il calendario, fino a questo momento non è stato clemente con il tecnico di San Vincenzo. Mazzarri, infatti, ha dovuto far fronte, sin da subito, ad un tour de force prestigioso, ma con un immenso coefficiente di difficoltà. Dopo aver battuta l’Atalanta a Bergamo al debutto, sono arrivate tre sconfitte consecutive contro Real Madrid, Inter e Juventus. I risultati negativi hanno in parte oscurato quanto di buono il Napoli è tornato a fare in queste uscite, ma hanno anche evidenziato le grandi lacune azzurre. In primis, il reparto difensivo si è fortemente indebolito dopo l’addio di Kim MinJae. Poi, gli azzurri hanno mostrato anche una preparazione atletica inadeguata frutto del pessimo lavoro svolto da Rudi Garcìa e dal suo staff nel corso dei due ritiri di Dimaro e Castel di Sangro.

Il Napoli, però, sembra aver voltato pagina e dopo le vittorie contro Braga e Cagliari, la sfida contro il Frosinone sarà utile per comprendere meglio i progressi fatti.

Napoli-Frosinone: le formazioni ufficiali

Il Napoli arriva alla sfida contro i gialloblu non al meglio. Gli azzurri, infatti, arrivano in totale emergenza a centrocampo. Gli assenti sono Zielisnki, Elmas e Anguissa, ai quali si aggiunge anche Mathias Olivera che tornerà solo nel 2024.

Walter Mazzarri, per la sfida di questa sera ha optato per un maxi turnover. Rispetto alla gara contro il Cagliari saranno ben nove i cambi nella formazione titolare.

Con il ritorno di Mario Rui, Natan torna al centro della difesa e con lui ci sarà Ostigard. Zanoli, invece, concederà un po’ di riposo al capitano azzurro, Giovanni Di Lorenzo. La vera sorpresa, però è a centrocampo. Dopo essere stato un esubero in estate, torna titolare Diego Demme.

Di seguito la formazione ufficiale:

Napoli (4-3-3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Natan, Mario Rui; Cajuste, Demme, Gaetano; Lindstrom, Simeone, Raspadori. All. Mazzarri

La cronaca

