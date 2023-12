Gol annullato a Simeone, grande polemica sulla decisione: “Il VAR non poteva intervenire”

Si è concluso da pochi minuti il primo tempo di Napoli-Frosinone con il risultato di 0-0. Annullato un gol a Simeone: cosa dice il regolamento.

Un buon primo tempo del Napoli che prima ha sfiorato la rete con Lindstrom e poi si è visto annullare la rete del vantaggio siglata da Giovanni Simeone.

Al 37 minuto del primo tempo gli azzurri erano passati in vantaggio grazie al proprio numero 18 che aveva intercettato un passaggio di Okoli, saltato il portiere e messo il pallone in rete a porta sguarnita.

Gol annullato a Simeone: scoppia la polemica sul Var?

Il Napoli sta imponendo il proprio ritmo di gioco al match. Gli azzurri stanno giocando una buona partita e i passi in avanti fatti con Walter Mazzarri si vedono in maniera netta.

I partenopei erano passati in vantaggio grazie ad un gol di Simeone, che poi è stato annullato per un tocco di mano di Jesper Lindstrom. In questi minuti sta impazzando la polemica perchè il Var non sarebbe potuto intervenire in questa occasione perchè dopo il tocco di Lindstrom, c’è il passaggio di Okoli che fa iniziare un’altra azione.

Una svista incredibile da parte di arbitro e Var e che potrebbe costare caro al Napoli.