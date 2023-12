Corsa contro il tempo per il Napoli: nuovo contatto con l’agente per il rinnovo

Tempo di rinnovi in casa Napoli: in attesa di quello di Victor Osimhen, il Napoli prova a chiudere per un altro azzurro.

Il Napoli sembra aver trovato la strada giusta per rinascere. Gli azzurri hanno ancora parecchia ruggine da togliersi di dosso, ma Walter Mazzarri è riuscito a toccare le corde giuste. Al Napoli manca ancora una forma fisica che gli permetta di essere dominante per l’intera partita e soprattutto serve un rinforzo in difesa. Il calo di prestazioni di Amir Rrahmani e un Juan Jesus altalenante stanno costando caro agli azzurri.

La dirigenza partenopea, però, ha capito che il momento è cruciale e vuole permettere agli azzurri di giocare con maggiore tranquillità. Per questo motivo Aurelio De Laurentiis è a lavoro per chiudere rinnovi importanti.

Il Napoli vuole il rinnovo: nuovo contatto con l’agente

Il rinnovo che tutti i tifosi attendono da tempo è ovviamente quello di Victor Osimhen. Il nigeriano sembra aver trovato l’accordo definitivo con il club partenopeo e resta solo da formalizzare il rinnovo.

In casa Napoli, però, è tempo di rinnovo anche per Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco ha il contratto in scadenza nel 2024, quindi da gennaio potrebbe già firmare con un nuovo club.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza nel dettaglio la situazione del numero 20 azzurro. Secondo il quotidiano c’è stato un nuovo contatto tra il Napoli e l’agente Bart Bolek, per riaprire il discorso del rinnovo di contratto.

Il Napoli deve accelerare i tempi, perchè Inter e Juventus hanno già provato a strappare il sì di Zielinski. Il polacco, però, vuole restare a Napoli e non ha ancora accettato alcuna offerta.