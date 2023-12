Calciomercato Napoli, assalto dalla Germania: offerta di 25 milioni per l’azzurro

Il Napoli cercherà di rinforzare la rosa a gennaio, ma deve stare attento anche agli assalti da Premier League e Bundesliga per il suo gioiello.

Manca sempre meno alla sosta natalizia e il Napoli ha il dovere di provare a chiudere al meglio questo 2023.

Un’annata dai due volti quella del Napoli. Fino a giugno e per tutta l’estate c’è stata una magia che attorno alla squadra. La vittoria dello scudetto rimarrà uno dei momenti indelebili per tutti i tifosi azzurri sparsi per il mondo. Una festa che impazzava per ogni angolo del mondo e che coinvolgeva tutti. La squadra di Luciano Spalletti verrà ricordata come una delle più forti di sempre in Serie A. Gli azzurri hanno dominato l’intero campionato, proprio quando nessuno credeva che sarebbero riusciti a conquistare nemmeno un posto in Champions League. Tutti davano per favorite le milanesi e la Juventus, con la Roma e il suo tanto decantato “progetto” che poteva essere una possibile outsider. Le proteste tra i tifosi erano sempre maggiori e quando è sfumato l’arrivo di Paulo Dybala, il Napoli sembrava davvero destinato ad una stagione complicata. Alla fine è andata diversamente e il Napoli si è laureato campione con largo anticipo.

La seconda parte del 2023, invece, è stata molto complicata. L’addio di Spalletti ha pesato oltremodo su questo Napoli che con Rudi Garcìa non ha mai trovato il feeling giusto. Walter Mazzarri, ora sta provando a rimettere insieme i pezzi, ma i danni fatti dal tecnico Garcìa sono comunque importanti.

Assalto dalla Bundesliga per l’azzurro

Allo stesso modo, ovvero a due facce, si potrebbe descrivere anche il 2023 di un altro azzurro. Nella stagione dello scudetto era il Jolly del Napoli, mentre con Garcìa non ha praticamente mai trovato spazio.

Si tratta di Elijf Elmas. Il centrocampista macedone era il dodicesimo titolare di Luciano Spalletti e ha concluso la passata stagione come terzo miglior marcatore azzurro dopo Osimhen e Kvaratskhelia. Quest’anno, soprattutto con Rudi Garcìa, il macedone non ha praticamente mai visto il campo.

Elmas è un talento purissimo, come ribadito anche da Spalletti nel corso della conferenza stampa di vigilia di Italia-Macedonia. Il futuro del numero 7 azzurro, però, è ancora tutto da scrivere.

Dopo la straordinaria stagione scorsa, Elmas si aspettava ancora più centralità nel progetto azzurro. Così, purtroppo, non è stato e ora potrebbe essere disposto ad ascoltare altre offerte. In estate, infatti, il Napoli aveva rifiutato un’offerta da parte del Lipsia. Secondo il Corriere dello Sport, pare che i tedeschi siano pronti a tornare alla carica già a gennaio con un’offerta da 20 milioni più 5 di bonus. Secondo il quotidiano, su Elmas ci sarebbe anche il Liverpool di Klopp.