Addio al Napoli a gennaio? Il ds allo scoperto sull’azzurro

Il Napoli rischia di perdere pezzi nel corso del mercato di gennaio. Il ds esce allo scoperto sul giocatore azzurro.

Il Napoli attende con ansia il mercato di gennaio. Questi primi mesi di stagione hanno messo in risalto tutti i punti deboli azzurri. In particolare, il Napoli soffre in modo incredibile in difesa. Gli azzurri, infatti, non sono riusciti a sostituire in modo adeguato Kim MinJae che è volato al Bayern Monaco. Con ogni probabilità, dunque, gli azzurri andranno alla ricerca di un nuovo centrale difensivo che possa essere utile a Walter Mazzarri.

Attento Napoli, pronto l’assalto dalla Serie A

Ovviamente, gli azzurri dovranno guardarsi anche dalle altre squadre che cercano rinforzi per finire al meglio la stagione.

Gli azzurri, a gennaio, rischiano di perdere una pedina importante. Si tratta di Alessandro Zanoli, che dopo 6 ottimi mesi in prestito con la maglia della Sampdoria, è finito nel mirino dei cugini genoani.

Il ds rossoblù, Marco Ottolini, ha parlato al Corriere dello Sport. Il dirigente del Genoa è uscito allo scoperto per Zanoli.

Di seguito le sue parole:

Zanoli può tornare d’attualità, visto che a Napoli non gioca?

“Continua a piacere, come già accaduto in estate. Lui è uno dei ragazzi che stiamo valutando con attenzione in questo periodo”.