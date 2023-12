Pallone d’Oro africano, polemica sui social: il post di Osimhen fa discutere – FOTO

Victor Osimhen, fresco vincitore del Pallone d’Oro africano fa discutere sui social: il post infiamma la polemica.

Victor Osimhen è tornato. Rientrato da un lungo infortunio, il nigeriano ha segnato il gol della staffa contro il Braga in Champions League e ha aperto le danze contro il Cagliari nella vittoria per 2-1 di venerdì scorso. Le sue prestazioni sono in continua crescita, dunque, il Napoli può contare sul suo bomber per risalire la classifica.

Osimhen, scoppia la polemica dopo la vittoria del Pallone d’Oro africano

L’attaccante nigeriano, alla vigilia della sfida contro il Braga è partito alla volta del Marocco per presenziare alla premiazione del Pallone d’Oro africano. Il nigeriano, poi, è riuscito anche a spuntarla su Momo Salah e Achraf Hakimi.

Il Napoli e Napoli hanno accolto con enorme gioia la prestigiosa vittoria del proprio bomber. In Africa, invece, è scoppiata la polemica.

Un tifoso, attraverso il proprio profilo “X” ha manifestato tutto il suo disappunto spiegando come a vincere il premio sarebbe dovuto essere Achraf Hakimi che con il Marocco ha raggiunto le semifinali di Coppa del Mondo e quindi ha rappresentato meglio il continente africano in giro per il mondo.

La risposta di Victor Osimhen non si è fatta attendere. Il nigeriano ha risposto con un vignetta che ritrae un cappio. Il post di Osimhen ha ovviamente generato moltissime polemiche.