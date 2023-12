Napoli-Barcellona, preoccupazione per Osimhen: rischia di saltare l’andata degli ottavi di Champions League

Il calendario degli ottavi di finale non è stato ancora comunicato, ma in casa Napoli c’è uno spauracchio ancora più pericoloso del Barcellona.

Il Napoli affronterà il Barcellona agli ottavi di finale di Champions League. Un match che già si è giocato pochi anni fa, ma le squadre sono completamente cambiate nel corso degli anni. In quell’occasione il Napoli giocò una buona partita d’andata allo Stadio Maradona, ma crollò, poi, al ritorno sotto i colpi dei Blaugrana al Camp Nou. Almeno quest’anno, gli azzurri al Camp Nou non ci dovranno andare. Il Barcellona, infatti, sta svolgendo importanti lavoro di ristrutturazione nel suo storico stadio. In questa stagione e anche nelle prossime fino alla fine dei lavori, i catalani disputano le gare casalinghe all’Estadi Olímpic Lluís Companys. L’impianto è sicuramente meno imponente e i tifosi spingono meno rispetto al Camp Nou. Questo, dunque, può essere un fattore a favore del Napoli in vista della doppia sfida.

Archiviata la questione dei sorteggi, ora il Napoli può dedicarsi completamente al campionato. Gli azzurri di Walter Mazzarri devono assolutamente risalire la china in classifica per conquistare un piazzamento valido per la prossima Champions League. Con i sorteggi che si terranno a cavallo tra febbraio e marzo, dunque, c’è molto tempo prima di concentrare le proprie energie in Europa.

Ottavi di Champions: c’è uno spauracchio per Mazzarri

Walter Mazzarri, l’ultima volta che ha disputato gli ottavi di finale di Champions League, ha regalato emozioni indelebile nella mente e nel cuore dei tifosi azzurri. Il Napoli dei tre tenori, infatti, andò vicinissimo ad un’impresa incredibile. Il Napoli riuscì a portare il Chelsea, che poi si laureò campione d’Europa, fino ai supplementari prima di soccombere sotto i colpi di una squadra che era stata costruita per vincere.

Questa volta, però, per Mazzarri potrebbe esserci un problema in più. Il calendario ufficiale degli ottavi non è ancora stato comunicato dalla Uefa, ma c’è una possibilità che rischia di mettere in crisi il Napoli.

Qualora gli azzurri dovessero giocare la gara d’andata degli ottavi di finale tra il 13 e il 14 febbraio, Mazzarri potrebbe fare a meno di due titolarissimi.

Frank Anguissa e Victor Osimhen, infatti, saranno impegnati in Coppa d’Africa. Qualora dovessero raggiungere la finale della competizione con le rispettive selezioni, sarebbero costretti a saltare la sfida contro il Barcellona. La finale di Coppa d’Africa, infatti, è in programma per l’11 febbraio e per entrambi sarebbe impossibile rientrare a Napoli in tempo.