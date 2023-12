Modulo, curiosità e pericoli del Barcellona: tutto quello che c’è da sapere sui catalani

Il sorteggio degli ottavi di Champions League ha dato il suo verdetto. Gli azzurri dovranno affrontare il Barcellona, giocando il ritorno in Spagna.

Sarà il Barcellona l’avversario del Napoli agli ottavi di finale di Champions League. Mai come quest’anno era davvero complicatissimo evitare squadre ostiche agli ottavi di finale passando da secondi nel girone. Quest’anno, infatti, tutte le squadre più forti hanno vinto il proprio girone. Le possibili avversarie erano Bayern Monaco, Manchester City, Atletico Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, Real Sociedad e proprio Barcellona.

Tra il ventaglio delle opzioni, quella Blaugrana è sicuramente una via di mezzo per coefficiente di difficoltà. Aver evitato le due big come Bayern Monaco e Manchester City è sicuramente positivo. Il Barcellona, però si ritrova nella “fascia” subito dopo.

Sarà Napoli-Barcellona: tutto quello che c’è da sapere sui catalani

Il Barcellona, così come il Napoli, non sta affrontando una stagione facile. Lewandowksi e compagni stanno faticando in campionato. I Balugrana si ritrovano al terzo posto con ben 7 punti di svantaggio dal Real Madrid e potenzialmente a meno 8 dal Girona che ha una partita in meno.

Anche Xavi, tecnico dei blaugrana è in bilico. Non sono passate inosservate le foto che ritraggono il presidente del Barcellona, Joan Laporta, con Rafa Marquez, ex difensore del Barcellona e indiziato numero uno per sostituire Xavi. I rapporti tra Laporta e Xavi, infatti, sembrano ai minimi storici.

Il Barcellona è una squadra camaleontica, che in fase di non possesso si dispone con un classico 4-4-2 che permette maggiore copertura in fase difensiva. In fase di possesso, invece, il Barcellona imposta con una difesa a tre e un centrocampo a tre. Il modulo finale, dunque, è un 3-3-4.

La gara d’andata si giocherà allo Stadio Maradona, mentre quello di ritorno non si giocherà al Camp Nou. Il Barcellona, infatti, sta ricostruendo il suo imponente stadio. In questa stagione e anche nei prossimi anni, il Barça giocherà le partite casalinghe all’Estadi Olímpic Lluís Companys. Questo può essere un punto a favore per il Napoli.

Il giocatore più importante, ovviamente, è Robert Lewandoswki, ma nelle ultime settimane sta saldno di colpi anche Joao Felix. Da non dimenticare il giovanissimo Yamal Lamine, recordman blaugrana per gioventù.