Meluso in bilico? Arriva l’annuncio definitivo sul futuro

Il Napoli sta attraversando una stagione complicata. Sul banco degli imputati ci è finito anche il ds del Napoli, Mauro Meluso.

La vittoria del Napoli contro il Cagliari ha ridato un po’ di speranza agli azzurri. I tre punti conquistati hanno permesso al Napoli di risalire fino in quinta posizione, complice anche la sconfitta della Roma.

Ovviamente il peggio non è passato e il Napoli deve ancora lavorare duramente per ritrovare quell’entusiasmo che ha caratterizzato l’intera stagione scorsa.

Annuncio sul futuro di Meluso a Napoli

In questi mesi complicati, in casa Napoli sono finiti tutti sul banco degli imputati. In primis il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, poi Rudi Garcìa che ha pagato con l’esonero, la squadra intera e poi anche il quadro dirigenziale.

Anche il ds azzurro, Mauro Meluso, arrivato per sostituire Cristiano Giuntoli, ha subito le pressione di una piazza esigente. Il suo futuro, poi è stato messo in bilico e uno delle chiavi per portare Antonio Conte a Napoli era l’arrivo di Petrachi come ds.

Antonio Corbo, noto giornalista, ha spiegato tra le pagine di “Repubblica” la situazione riguardante il futuro di Meluso.

Nessun cambio dirigenziale in vista per il Napoli con Meluso pronto a restare all’ombra del Vesuvio.

Di seguito quanto evidenziato: