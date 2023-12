L’ex Napoli fa ‘soffrire’ i tifosi azzurri: quello che succede lascia senza parole

Super notizia per l’ex difensore del Napoli Kim Min-Jae. L’evento ha scaldato i cuori anche dei tanti tifosi partenopei.

Il Napoli di mister Walter Mazzarri è tornato a vincere, con il 2-1 contro il Cagliari non bastato però a placare le voci polemiche alle pendici del Vesuvio. Il motivo si nasconde infatti alle spalle dell’ennesima prestazione deludente dei centrali azzurri. Rrahmani, Juan Jesus ed anche Natan, impegnato sulla sinistra, sono infatti stati bocciati dai quotidiani, facendo rimpiangere il passato radioso ai partenopei. Questo, anche a causa di quanto accaduto questa sera all’ex Napoli Kim Min-Jae, autore di una prestazione da manuale con la maglia del Bayern Monaco. I dati del centrale hanno infatti sorpreso i tanti scettici.

Gioia per Kim, è accaduto dopo Bayern Monaco-Bayer Leverkusen

Il nome di Kim Min-Jae rimarrà per sempre impresso nel cuore dei tifosi del Napoli. In una solita stagione il difensore coreano è infatti riuscito a portare sul tetto d’Italia la squadra partenopea, vincendo anche il titolo di MVP di difesa al termine di un’annata perfetta. Purtroppo però, l’avventura all’ombra del Vesuvio dell’ex Fenerbahce è finita dopo soli 365 giorni, con il coreano volato in direzione Bayern Monaco. In terra baverese però, Kim non ha iniziato nel migliore dei modi, facendo storcere alquanto il naso ai tifosi tedeschi.

In molti hanno infatti messo in dubbio l’operato dell’ex Napoli, arrivando a contestare lui ed il suo compagno di reparto Dayot Upamecano. Per fortuna di Kim però, tutto è cambiato questa sera, in occasione di un duro e delicato scontro fra Bayern Monaco e Stoccarda. Contro ogni pronostico infatti, questi ultimi sono primi in Bundesliga, arrivando a staccare di 4 punti i più quotati bavaresi. Il 3-0 di questa sera ha però cambiato notevolmente le carte in tavola, con Kane che ha portato al successo i suoi contro lo Stoccarda, dando sensazione di ripresa in casa Bayern.

Oltre alla doppietta dell’inglese però, particolarmente sugli scudi vi è stato proprio Kim Min-Jae. Il coreano è stato infatti protagonista della sua prima rete in Bundesliga nonché di un assist nei confronti di Kane, prima di vedere un ulteriore suo gol annullato. Ottima prestazione anche in difesa per il coreano, riuscito ad arginare in maniera egregia Serhou Guirassy, punta dello Stoccarda autore di 16 gol in campionato. Buone notizie quindi per Kim, in un periodo in cui la difesa in quel di Napoli non è esattamente al top. I tifosi azzurri, oltre ad essere felici per tale news, rimpiangono dunque il proprio ex centrale.