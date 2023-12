Il Napoli crolla ancora: la situazione è ora drammatica

Momenti negativi quelli vissuti in casa Napoli, dove gli azzurri sono nuovamente crollati. Lo scenario, ora, è alquanto impietoso.

Per una Napoli che ritrova il sorriso, un’altra parte della città lo perde per la terza volta consecutiva. All’ombra del Vesuvio non si è infatti capaci di gioire per entrambe le principali compagini di rappresentanza azzurra. Se da una parte gli uomini di Walter Mazzarri sono riusciti ad infilare la propria seconda vittoria consecutiva fra Champions e Serie A, quanto racimolato dagli uomini di coach Milicic è alquanto impietoso. Per il Napoli Basket arriva infatti la terza sconfitta in fila. Il tutto, al termine di un infuocato derby contro la Givova Scafati, con il risultato che quindi fa male, al di là della rivalità, anche per quanto accaduto in classifica.

Scafati-Napoli Basket, crollano gli azzurri

Ha dell’incredibile quanto vissuto nelle ultime 3 settimane dalla Gevi Napoli Basket. La squadra di coach Milicic infatti, dopo aver iniziato alla grande la propria stagione, è crollata inesorabilmente a picco nelle recenti uscite. Dallo score di 7-2 in LBA e la prima posizione distante 2 soli punti di metà novembre sembra infatti passata un’eternità, con i partenopei che hanno trovato la propria terza sconfitta consecutiva. Dopo Pistoia e Reggiana, è stato ieri il turno di Scafati, che in un infiammato palazzetto di casa ha trovato il successo contro una Napoli sgangherata.

Ancora una volta infatti, la difesa azzurra ha lasciato alquanto a desiderare, con la compagine salernitana riuscita a siglare la maggior parte dei propri punti con azioni fotocopia. Picchi di vantaggio che hanno raggiunto quindi il +18 sulla metà del match, terminato con un risultato bugiardo di 91-85. Il Napoli non ha infatti mai dato la sensazione di poter rientrare in partita, con la speranza partenopea spentasi ad inizio quarto quarto. Gettando il cuore oltre l’ostacolo infatti, gli azzurri erano riusciti a rientrare in gara, concludendo il terzo periodo a -5 da Scafati, raggiungendo anche il -3 salvo poi essere spedita nuovamente in doppia cifra di distanza dai padroni di casa.

Le statistiche recitano quindi 19 punti per Tyler Ennis, ma poco importa. Per un Sokolowski in netta ripresa si ha infatti uno Zubcic mai in condizioni di rilasciare un buon tiro da 3, nonché un Pullen in netta fase “down” del suo consueto rendimento altalenante. La classifica dice quindi ora 7-5 ed ancora 14 punti per il Napoli, sprofondato in quinta posizione. La situazione, dunque, si fa alquanto drammatica. Questo perché adesso, anche la Coppa Italia, che fino al mese scorso sembrava in tasca, potrebbe scivolare via dalle mani della Gevi. Gli azzurri dovranno infatti cercare di mantenere almeno l’8° posto fino al termine del girone d’andata. Impresa resa quindi difficile dai prossimi match contro le ostiche Trento (trasferta), Tortona e Venezia (trasferta). Dalle stelle alle stalle, per gli azzurri, chiamati a resistere per altri 3 match.