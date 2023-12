“Duro litigio”: rivelazione da non credere su Osimhen e Kvara

Khvicha Kvaratkhelia e Victor Osimhen sono tornati a segnare e a far vincere il Napoli: arriva le rivelazione su loro due.

Il Napoli torna a vincere anche in Serie A. Gli azzurri si impongono per 2-1 sul Cagliari e conquistano tre punti importanti in chiave qualificazione ala prossima Champions League. Gli azzurri, dopo la sconfitta della Roma per mano del Bologna sono risaliti in quinta posizione proprio alle spalle dei rossoblù. Ovviamente il Napoli deve continuare a lavorare per fare quel filotto di vittorie che i tifosi azzurri attendono dai tempi di Rudi Garcìa. Gli aspetti su cui Walter Mazzarri dovrà lavorare sono ancora tantissimi, soprattutto in fase difensiva. Il gol subito contro il Cagliari, ha messo in risalto le lacune del reparto difensivo composto da Amir Rrahmani e Juan Jesus. Il primo si è fatto saltare troppo facilmente da Luvumbo, mentre il secondo si è fatto anticipare da Leonardo Pavoletti. Proprio per questo motivo il Napoli interverrà sul mercato a gennaio per rinforzare la difesa. In pole position ci sono Jakub Kiwior, ex Spezia e oggi all’Arsenal, e Clement Lenglet, ai margini all’Aston Villa di Unai Emery.

Nel match contro il Cagliari, però, sono diversi gli aspetti positivi da cui ripartire. Sicuramente il recupero di un terzino di ruolo come Mario Rui, decisivo in occasione dell’1-0, è un ottima notizia per il Napoli e per Khvicha Kvaratkshelia che su quella fascia torna ad avere il partner ideale per provare a scardinare le difese avversarie.

Un’altra ottima notizia, poi. è il ritorno al gol proprio dell’esterno georgiano che è riuscito a siglare la rete del 2-1 su assist di Victor Osimhen. Se gli uomini dello scudetto tornano sui livelli della passata stagione, allora il Napoli può davvero risalire la classifica.

Kvara e Osimhen sono tornati: spunta la rivelazione su di loro

La rete decisiva contro il Cagliari, come detto, porta la firma dei due principali artefici delle scudetto vinto nella passata stagione. L’abbraccio tra i due dopo il gol ha fatto sprofondare i tifosi azzurri nei dolci ricordi dello scorso anno.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza nel dettaglio il loro momento e svela un retroscena risalente a qualche mese fa.

Secondo quanto affermato dal noto quotidiano, pare che ci sia stato un duro litigio tra i due e Rudi Garcìa. Il tecnico, infatti, era stato contestato da entrambi ad inizio stagione in seguito a delle sostituzioni che avevano lasciato sorpresi anche i tifosi del Napoli.

Ora con Walter Mazzarri, pare che per entrambi sia tornato il sereno e chissà che il calo di rendimento di inizio stagione non sia dovuto anche a dei malumori interni allo spogliatoio.