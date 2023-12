Dal Barça al Napoli, super affare per gli azzurri per gennaio

Il Napoli è pronto a portare all’ombra del Vesuvio un ex pilastro del Barcellona: svelata la formula dell’operazione.

La stagione del Napoli non è partita nel migliore dei modi. La squadra che lo scorso anno ha dominato in lungo e in largo l’intera stagione è svanita nel nulla. L’addio di Luciano Spalletti e l’arrivo di Rudi Garcìa ha comportato un ridimensionamento azzurro che nessuno avrebbe mai previsto in questi termini. L’apporto del tecnico francese è stato nullo. Il tecnico ex Roma non è mai entrato in sintonia con la piazza e con i giocatori. Lo scorso anno, invece, con Spalletti accadeva esattamente l’opposto. Il legame tra il tecnico di Certaldo era indissolubile e dopo la consegna della cittadinanza onoraria sarà così per sempre. Anche il rapporto con i giocatori era ottimo come dimostrato dai lunghi abbracci al Gran Galà del Calcio di qualche settimana fa.

Il rapporto tra Garcìa e la squadra, invece, era pessimo. Il tecnico è stato contestato pubblicamente al momento delle sostituzioni prima da Khvicha Kvaratskhelia e poi da Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano si è reso protagonista di una vera e propria sfuriata al momento della sostituzione che è diventata un caso a Napoli. Garcìa, poi, è stato criticato per le sue scelte anche d Matteo Politano, forse l’unico giocatore azzurro che con Rudi Garcìa è riuscito ad esprimersi meglio rispetto alla passata stagione.

Il Napoli, dunque,, si è trovato costretto a lasciar andare via il tecnico francese. Al suo posto è tornato Walter Mazzarri che sta provando a dare una scossa alla stagione del Napoli, ma gli impegni nelle ultime settimane sono stati complicatissimi, soprattutto per una squadra in una condizione psico-fisica pessima. Oltre ai cattivi risultati, infatti, anche la preparazione atletica svolta in estate da Garcìa e il suo staff si è dimostrata insufficiente. Il Napoli, infatti, non riesce a tenere il campo per più di un tempo.

Il Napoli cerca rinforzi per gennaio

Ovviamente non tutte le colpe di questo avvio negativo sono di Rudi Garcìa. La campagna acquisti del Napoli non è stata certamente all’altezza di una squadra campione d’Italia.

Questo lo si vede soprattutto in difesa dove Kim non è stato sostituito in modo adeguato. Per questo motivo, il Napoli è pronto a investire in modo cospicuo già a gennaio.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de “Il Mattino“, il Napoli avrebbe messo nel mirino Clement Lenglet, difensore dell’Aston Villa ex Tottenham e Barcellona.

Lenglet non trova grande spazio con Unai Emery in panchina e per questo motivo si starebbe guardando attorno.

Secondo quanto afferma “Il Mattino” il Napoli sarebbe disposto a prenderlo con la forma del prestito.